Двух футболистов выгнали из сборной ОАЭ со штрафом $136 тыс.
Футбольная ассоциация ОАЭ отстранила от сборной двух игроков за неподобающее поведение во время подготовки в тренировочном лагере и оштрафовала каждого на 500 тыс. дирхамов ($136 тыс.), сообщает Reuters.
21-летний Султан Адиль («Шабаб Аль-Ахли») и 28-летний Халед Ибрагим («Шарджа») также дисквалифицированы на пять матчей национальных турниров.
Какие именно правила нарушили футболисты, не уточняется.
Сборная ОАЭ не смогла занять одно из двух первых мест в группе в третьем раунде квалификации чемпионата мира 2026 года в Азиатской конфедерации и сыграет в четвертом раунде отбора.
Прямые путевки из одной группы с ОАЭ на чемпионат мира получили сборные Ирана и Узбекистана.
Следующий матч команда ОАЭ сыграет 10 июня в Бишкеке с Киргизией.
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