Двух игроков выгнали из сборной ОАЭ со штрафом $136 тыс. перед матчем в Бишкеке

Двух футболистов выгнали из сборной ОАЭ со штрафом $136 тыс.

Султана Адиля и Халеда Ибрагима исключили из сборной и отстранили на пять игр в национальных турнирах за неподобающее поведение в национальной команде во время отборочного турнира ЧМ-2026

Халед Ибрагим (Фото: Nikku / XinHua / Global Look Press)

Футбольная ассоциация ОАЭ отстранила от сборной двух игроков за неподобающее поведение во время подготовки в тренировочном лагере и оштрафовала каждого на 500 тыс. дирхамов ($136 тыс.), сообщает Reuters.

21-летний Султан Адиль («Шабаб Аль-Ахли») и 28-летний Халед Ибрагим («Шарджа») также дисквалифицированы на пять матчей национальных турниров.

Какие именно правила нарушили футболисты, не уточняется.

Сборная ОАЭ не смогла занять одно из двух первых мест в группе в третьем раунде квалификации чемпионата мира 2026 года в Азиатской конфедерации и сыграет в четвертом раунде отбора.

Прямые путевки из одной группы с ОАЭ на чемпионат мира получили сборные Ирана и Узбекистана.

Следующий матч команда ОАЭ сыграет 10 июня в Бишкеке с Киргизией.