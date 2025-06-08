Молодежная сборная России второй раз подряд разгромила Узбекистан
Футболисты молодежной сборной России (не старше 21 года) одержали вторую крупную победу над сверстниками из Узбекистана на учебно-тренировочном сборе.
Игра в Фергане завершилась со счетом 6:3 в пользу россиян, у которых по дублю оформили Денис Боков и Антон Шамонин, еще по голу на счету Дмитрия Пестрякова и Ильи Ишкова.
В концовке первого тайма вратарь сборной России Даниил Веселов отразил пенальти.
Команды ранее играли в Фергане 5 июня — тогда россияне победили со счетом 3:0.
Основная сборная Узбекистана 5 июня пробилась в финальную частью чемпионата мира 2026 года.
Сборные России отстранены от турниров УЕФА с 2022 года.
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