Российская молодежка второй раз подряд разгромила сверстников из Узбекистана

Молодежная сборная России второй раз подряд разгромила Узбекистан

Россияне в Фергане победили молодежку Узбекистана со счетом 6:3. По дублю оформили Денис Боков и Антон Шамонин

Фото: Телеграм-канал молодежной сборной России

Футболисты молодежной сборной России (не старше 21 года) одержали вторую крупную победу над сверстниками из Узбекистана на учебно-тренировочном сборе.

Игра в Фергане завершилась со счетом 6:3 в пользу россиян, у которых по дублю оформили Денис Боков и Антон Шамонин, еще по голу на счету Дмитрия Пестрякова и Ильи Ишкова.

В концовке первого тайма вратарь сборной России Даниил Веселов отразил пенальти.

Команды ранее играли в Фергане 5 июня — тогда россияне победили со счетом 3:0.

Основная сборная Узбекистана 5 июня пробилась в финальную частью чемпионата мира 2026 года.

Сборные России отстранены от турниров УЕФА с 2022 года.