Миранчука признали лучшим игроком «Атланты» в мае

У российского полузащитника гол и четыре результативные передачи в семи матчах мая

Алексей Миранчук (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Российского полузащитника Алексея Миранчука признали лучшим игроком «Атланты» по итогам мая, сообщила пресс-служба клуба MLS.

Фото: Страница «Атланты» в X

Миранчук провел семь матчей, забил гол, сделал четыре голевых паса и нанес пять ударов по воротам.

«Атланта» после 17 матчей занимает 13-е место (из 15) в Восточной конференции.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал вызывать Миранчука на июньские товарищеские матчи с Нигерией и Белоруссией из-за плотного графика и логистики.

Миранчук играет в «Атланте» с августа 2024 года.