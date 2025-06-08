Миранчука признали лучшим игроком «Атланты» в мае
Российского полузащитника Алексея Миранчука признали лучшим игроком «Атланты» по итогам мая, сообщила пресс-служба клуба MLS.
Миранчук провел семь матчей, забил гол, сделал четыре голевых паса и нанес пять ударов по воротам.
«Атланта» после 17 матчей занимает 13-е место (из 15) в Восточной конференции.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал вызывать Миранчука на июньские товарищеские матчи с Нигерией и Белоруссией из-за плотного графика и логистики.
Миранчук играет в «Атланте» с августа 2024 года.
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