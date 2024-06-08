Женский ЦСКА победил «Зенит» в матче за Суперкубок России
Футболистки московского ЦСКА обыграли петербургский «Зенит» в матче за Суперкубок России. Встреча, которая прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 81-й минуте забила Дарья Яковлева.
Женский ЦСКА выиграл свой первый Суперкубок в истории, три предыдущих сезона команда проигрывала в этих матчах.
ЦСКА является двукратным чемпионом России среди женских команд (2019, 2020), трехкратным обладателем Кубка России (2017, 2022, 2023).
«Зенит» выиграл последние два чемпионата России, в прошлом году команда завоевала Суперкубок.
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