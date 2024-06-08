Женский «Спартак» выиграл матч Кубка России со счетом 10:0
Футболистки московского «Спартака» обыграли «Пари НН» со счетом 10:0 в 1/16 финала Кубка России.
19-летняя нападающая Ксения Коноваева забила пять голов. Также отличились Валерия Зарубина (дважды), Татьяна Чередина, Вероника Анисина и Ксения Кулешова.
В 1/8 финала «Спартак» сыграет против ЦСКА.
О создании женской команды «Спартак» объявил в октябре прошлого года. Директором ЖФК «Спартак» стала Елена Терехова — бывшая футболистка сборной России, четырехкратная чемпионка страны и чемпионка США (2007). Главным тренером команды является Вадим Козлов.
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