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Женский «Спартак» выиграл матч Кубка России со счетом 10:0

Женский «Спартак» победил «Пари НН» в Кубке России со счетом 10:0
Пять голов в матче 1/16 финала Кубка страны против «Пари НН» забила 19-летняя Ксения Коноваева. Следующим соперником «Спартака» будет ЦСКА
Фото: телеграм-канал ЖФК «Спартак»
Фото: телеграм-канал ЖФК «Спартак»

Футболистки московского «Спартака» обыграли «Пари НН» со счетом 10:0 в 1/16 финала Кубка России.

19-летняя нападающая Ксения Коноваева забила пять голов. Также отличились Валерия Зарубина (дважды), Татьяна Чередина, Вероника Анисина и Ксения Кулешова.

В 1/8 финала «Спартак» сыграет против ЦСКА.

О создании женской команды «Спартак» объявил в октябре прошлого года. Директором ЖФК «Спартак» стала Елена Терехова — бывшая футболистка сборной России, четырехкратная чемпионка страны и чемпионка США (2007). Главным тренером команды является Вадим Козлов.

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