 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Агент заявил, что Николич заблокировал трансфер игрока «Войводины» в ЦСКА

Агент заявил, что Николич заблокировал трансфер игрока «Войводины» Зукича в ЦСКА
По словам агента Горан Ловре, сделка была почти оформлена, но новый тренер ЦСКА заблокировал трансфер 23-летнего полузащитника Деяна Зукича, посчитав, что футболист не прогрессирует
Деян Зукич
Деян Зукич (Фото: Matthew Lewis / Getty Images)

Новый главный тренер ЦСКА Марко Николич заблокировал трансфер полузащитника сербской «Войводины» Деяна Зукича. Об этом «Матч ТВ» заявил агент 23-летнего футболиста Горан Ловре.

«Деян сразу захотел туда перейти, сделка была почти оформлена, ЦСКА предлагал 1,2 миллиона евро «Войводине». Но новый главный тренер московского клуба Марко Николич заблокировал трансфер, сказав, что Деян не прогрессирует», — сказал Ловре.

ЦСКА объявил о подписании контракта с экс-тренером «Локомотива»
Спорт
Марко Николич

Ловре отметил, что он не согласен с Николичем по поводу прогресса Зукич, ведь тот провел свой лучший сезон.

Полузащитник в прошедшем сезоне сыграл 44 матча, забил 12 голов и сделал семь передач.

ЦСКА 6 июня подписал с Николичем, экс-тренером «Локомотива», двухлетний контракт. Серб сменил на посту главного тренера Владимира Федотова.

Николич был главным тренером «Локомотива» с мая 2020 года по октябрь 2021-го и выиграл с «железнодорожниками» Кубок России. В прошлом сезоне он тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Теги
Футбол ФК ЦСКА Марко Николич
Материалы по теме
Алексей Березуцкий вернулся в ЦСКА
Спорт
Николич сделал первое заявление после назначения главным тренером ЦСКА
Спорт
Владимир Федотов покинул пост главного тренера ЦСКА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Нагельсман убрал вратаря «Баварии» из состава сборной Германии на Евро Спорт, 15:11
Главе британского МИДа позвонили пранкеры и представились Порошенко Политика, 14:58
Швецов не увидел признаков окончания бума размещений в отмене SPO ТМК Инвестиции, 14:57
Израильские военные освободили петербуржца из плена ХАМАС Политика, 14:38
Агент заявил, что Николич заблокировал трансфер игрока «Войводины» в ЦСКА Спорт, 14:33
Кратер на Луне назвали в честь российского геохимика Общество, 14:17
Минобороны сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8 Политика, 14:12
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
Генсек РФС ответил на вопрос о новом контракте с Карпиным Спорт, 14:08
Организаторы ПМЭФ раскрыли общую сумму заключенных контрактов Бизнес, 13:57
В Париже заметили рекламу Олимпиады с Исинбаевой и флагом России Спорт, 13:53
Обвиняемого в убийстве дедушки в московском парке отправили в СИЗО Общество, 13:50
Макрон назвал «кирпичи» для длительного мира на Украине Политика, 13:43
В Белгородской области беспилотник снова атаковал храм Политика, 13:36
Мбаппе и Гризманн вошли в состав сборной Франции на Евро-2024 Спорт, 13:35