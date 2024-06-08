Агент заявил, что Николич заблокировал трансфер игрока «Войводины» Зукича в ЦСКА

Агент заявил, что Николич заблокировал трансфер игрока «Войводины» в ЦСКА

По словам агента Горан Ловре, сделка была почти оформлена, но новый тренер ЦСКА заблокировал трансфер 23-летнего полузащитника Деяна Зукича, посчитав, что футболист не прогрессирует

Деян Зукич (Фото: Matthew Lewis / Getty Images)

Новый главный тренер ЦСКА Марко Николич заблокировал трансфер полузащитника сербской «Войводины» Деяна Зукича. Об этом «Матч ТВ» заявил агент 23-летнего футболиста Горан Ловре.

«Деян сразу захотел туда перейти, сделка была почти оформлена, ЦСКА предлагал 1,2 миллиона евро «Войводине». Но новый главный тренер московского клуба Марко Николич заблокировал трансфер, сказав, что Деян не прогрессирует», — сказал Ловре.

Ловре отметил, что он не согласен с Николичем по поводу прогресса Зукич, ведь тот провел свой лучший сезон.

Полузащитник в прошедшем сезоне сыграл 44 матча, забил 12 голов и сделал семь передач.

ЦСКА 6 июня подписал с Николичем, экс-тренером «Локомотива», двухлетний контракт. Серб сменил на посту главного тренера Владимира Федотова.

Николич был главным тренером «Локомотива» с мая 2020 года по октябрь 2021-го и выиграл с «железнодорожниками» Кубок России. В прошлом сезоне он тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.