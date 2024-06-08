Испанка уступила украинке медаль ЧЕ в ходьбе, начав праздновать до финиша

Лаура Гарсия-Каро начала смеяться и победно вскидывать руки еще до финишной черты, не заметив украинку Людмилу Оляновскую, которая успела ее обогнать и завоевать бронзу

Лаура Гарсия-Каро (Фото: Francois Nel / Getty Images for World Athletics)

Испанка Лаура Гарсия-Каро упустила бронзовую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе на дистанции 20 км из-за того, что слишком рано начала праздновать.

Гарсия-Каро подходила к финишу, успев даже повязать испанский флаг на шее. За несколько метров до финишной черты испанка уже начала смеяться и победно вскидывать руки, но она не заметила украинку Людмилу Оляновскую, которая успела ее обогнать.

Золотую медаль завоевала итальянка Антонелла Пальмизано с результатом 1 час 28,08 минуты. Второй стала Валентина Траплетти (1:28.37), третьей — Оляновская (1:28.48).

Чемпионат Европы проходит в Риме. Российские спортсмены сейчас отстранены от участия в международных соревнованиях.