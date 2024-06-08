Ветеран «Спартака» заявил, что Зинченко задолжал ему миллионы рублей
Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал «Матч ТВ», что защитник сборной Украины Александр Зинченко, у которого он в свое время был агентом, задолжал ему миллионы рублей.
Зинченко, воспитанник донецкого «Шахтера», начал свою профессиональную карьеру в «Уфе» в 2015 году. Он играл там до лета 2016 года, когда перешел в английский «Манчестер Сити». Сейчас 27-летний футболист выступает за лондонский «Арсенал».
«Все свои силы, средства и возможности я использовал, чтобы ему помочь, решить его серьезные проблемы», — рассказал Гаврилов.
По словам Гаврилова, он предоставил семье Зинченко проживание у себя дома на несколько лет. «Сам Зинченко приезжал и уезжал. Я помог ему и с регистрацией российского гражданства его родителям. Все проблемы решил», — добавил ветеран «Спартака».
Гаврилов сообщил, что когда у него начались проблемы со здоровьем, а у Зинченко появились возможности уехать за рубеж, то появились другие люди, которые стали называть себя агентами футболиста. «У меня был контракт с ним. Меня решено было не то что кинуть, а отодвинуть, мягко говоря. Сколько уже лет, а от него ничего. Он должен миллионы рублей? Да», — добавил ветеран «Спартака».
Гаврилов — чемпион СССР в составе «Динамо» (1976) и «Спартака» (1979). За «красно-белых» полузащитник играл в 1977–1985 годах, был лучшим бомбардиром чемпионата-1983.
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