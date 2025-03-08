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Московское «Динамо» разгромило махачкалинское в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0. Московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ
Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»
Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»

Футболисты московского «Динамо» обыграли одноименный клуб из Махачкалы со счетом 4:0 в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Эль-Мехди Маухуб (7-я минута), Ярослав Гладышев (46), Даниил Фомин (65) и Фабиан Бальбуэна (84).

Московский клуб набрал 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинцы с 18 очками расположились на 13-й строчке.

В следующем туре московское «Динамо» 15 марта в гостях сыграет со столичным «Локомотивом», махачкалинцы в тот же день примут самарские «Крылья Советов».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва ФК Динамо Махачкала
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