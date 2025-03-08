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Московское «Динамо» разгромило махачкалинское в матче РПЛ
Встреча завершилась со счетом 4:0. Московский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ
Футболисты московского «Динамо» обыграли одноименный клуб из Махачкалы со счетом 4:0 в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Эль-Мехди Маухуб (7-я минута), Ярослав Гладышев (46), Даниил Фомин (65) и Фабиан Бальбуэна (84).
Московский клуб набрал 39 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинцы с 18 очками расположились на 13-й строчке.
В следующем туре московское «Динамо» 15 марта в гостях сыграет со столичным «Локомотивом», махачкалинцы в тот же день примут самарские «Крылья Советов».
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