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ПСЖ с Сафоновым в воротах разгромил «Ренн» в матче чемпионата Франции

Встреча завершилась со счетом 4:1. Голкипер сборной России отразил два удара по своим воротам
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Футболисты «Пари Сен-Жермен» обыграли «Ренн» со счетом 4:1 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей голы забили Брэдли Баркола (27-я минута), Гонсалу Рамуш (50-я) и Усман Дембеле (90+1, 90+4). У проигравших отличился Лилиан Брассье (53-я).

Голкипер сборной России Матвей Сафонов провел свой 12-й матч за ПСЖ во всех турнирах, отразив два удара в створ.

Россиянин вернулся в ворота после того, как основной голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма 5 марта в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов пропустил от «Ливерпуля» (0:1) после единственного удара в створ.

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года за €20 млн.

ПСЖ набрал 65 очков и продолжает лидировать в чемпионате Франции. «Ренн» с 29 очками расположился на 11-й строчке. В следующем туре ПСЖ 16 марта примет «Марсель», ответная игра с «Ливерпулем» пройдет 11 марта в Англии.

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Футбол ПСЖ Матвей Сафонов
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