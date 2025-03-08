ПСЖ с Сафоновым в воротах разгромил «Ренн» в матче чемпионата Франции
Футболисты «Пари Сен-Жермен» обыграли «Ренн» со счетом 4:1 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Франции.
В составе победителей голы забили Брэдли Баркола (27-я минута), Гонсалу Рамуш (50-я) и Усман Дембеле (90+1, 90+4). У проигравших отличился Лилиан Брассье (53-я).
Голкипер сборной России Матвей Сафонов провел свой 12-й матч за ПСЖ во всех турнирах, отразив два удара в створ.
Россиянин вернулся в ворота после того, как основной голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма 5 марта в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов пропустил от «Ливерпуля» (0:1) после единственного удара в створ.
Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года за €20 млн.
ПСЖ набрал 65 очков и продолжает лидировать в чемпионате Франции. «Ренн» с 29 очками расположился на 11-й строчке. В следующем туре ПСЖ 16 марта примет «Марсель», ответная игра с «Ливерпулем» пройдет 11 марта в Англии.
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