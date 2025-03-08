Определились все участники плей-офф КХЛ в Западной конференции

«Торпедо» обыграло «Спартак» и последним вышло в первый раунд Кубка Гагарина на Западе. На оставшиеся две путевки в Восточной конференции претендуют «Адмирал», «Сибирь» и «Нефтехимик»

Фото: телеграм-канал ХК «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» обыграло московский «Спартак» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы забросили Максим Летунов (17-я минута), Андрей Крутов (55-я) и Кирилл Воронин (60-я).

Голкипер «Торпедо» Иван Кульбаков второй раз в сезоне сыграл «на ноль».

«Торпедо» последним в Западной конференции обеспечило себе выход в плей-офф. Ранее это сделали ярославский «Локомотив», московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, череповецкая «Северсталь», минское «Динамо» и петербургский СКА.

В Восточной конференции в плей-офф пробились челябинский «Трактор», екатеринбургский «Автомобилист», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». На последние две путевки претендуют владивостокский «Адмирал», новосибирская «Сибирь» и нижнекамский «Нефтехимик».

«Торпедо» набрало 70 очков в 63 матчах и занимает восьмое место на Западе, «Спартак» с 77 очками в 62 встречах расположился на пятой строчке.