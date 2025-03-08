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«Манчестер Сити» впервые за 16 лет проиграл «Ноттингем Форест»
Подопечные Хосепа Гвардиолы уступили со счетом 0:1, пропустив в концовке. «Ноттингем Форест» сохранил третью строчку в АПЛ и оторвался от «Сити» на четыре очка
Футболисты «Манчестер Сити» уступили «Ноттингем Форест» со счетом 0:1 в гостевом матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Единственный гол забил Каллум Хадсон-Одои (83-я минута).
Последний раз «Манчестер Сити» проигрывал «Ноттингем Форест» в январе 2009 года (0:3).
«Манчестер Сити», чемпион АПЛ последних четырех сезонов, занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 47 очков. «Ноттингем Форест» с 51 очком расположился на третьей строчке.
В следующем туре «Манчестер Сити» 15 марта примет «Брайтон», «Ноттингем Форест» в тот же день в гостях сыграет с «Ипсвичем».
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