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Фетисов назвал самого талантливого хоккеиста последнего десятилетия

Фетисов назвал Кучерова самым талантливым хоккеистом последнего десятилетия
Двукратный олимпийский чемпион отметил, что с Никитой Кучеровым все хотят играть и все его личные показатели результативности идут не в ущерб команде
Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов считает форварда клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова самым талантливым хоккеистом последнего десятилетия. Об этом он заявил «Советскому спорту».

«Все его личностные показатели не в ущерб команде, а наоборот, в пользу. Это его одно из главных преимуществ. Это самый талантливый хоккеист за последние десятилетия. Он разносторонний: и забивной, и с ним играть все хотят», — сказал Фетисов.

Кучерову 31 год. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы», дважды становился лучшим бомбардиром сезона НХЛ («Арт Росс Трофи»; 2019, 2024), признавался самым ценным игроком плей-офф («Харт Трофи»; 2019) и лучшим игроком сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ («Тед Линдсей Эворд»; 2019).

В нынешнем сезоне на счету Кучерова 92 (28+64) очка в 59 матчах, это третий результат в лиге.

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