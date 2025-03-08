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В НХЛ обменяли самого ненавистного игрока

«Бостон» обменял самого ненавистного игрока НХЛ Маршанда во «Флориду»
Капитан «Бостона» Брэд Маршанд перешел во «Флориду», где получит шанс побороться за свой второй Кубок Стэнли
Брэд Маршанд
Брэд Маршанд (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» обменял своего капитана Брэда Маршанда во «Флориду «Пантерз». Об этом сообщается на сайте команды.

Взамен «Бостон» получил от действующего обладателя Кубка Стэнли условное право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2027 года (если «Флорида» пройдет два раунда плей-офф и Маршанд сыграет там 50% матчей).

В нынешнем сезоне Маршанд, который сейчас травмирован и пропустит несколько недель, провел 61 матч и набрал 47 (21+26) очков. 36-летний форвард всю свою карьеру в НХЛ провел в «Бостоне», завоевал с командой Кубок Стэнли в 2011 году.

В составе сборной Канады Маршанд выигрывал чемпионат мира (2016), Кубок мира (2016), Турнир четырех наций (2025).

Маршанд известен своей грязной игрой, в ежегодных опросах The Athletic среди хоккеистов НХЛ он неоднократно занимал первые места как самый ненавистный игрок лиги.

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Хоккей НХЛ Бостон Брюинз Флорида Пантерз
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