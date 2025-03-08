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Йокич установил уникальное достижение в НБА

Центровой «Денвера» стал первым игроком в истории НБА, кому удалось набрать 30 или более очков, 20+ подборов и 20+ передач в одной игре
Николай Йокич
Николай Йокич (Фото: Tyler McFarland / Clarkson Creative / Getty Images)

«Денвер Наггетс» обыграл «Финикс Санз» в овертайме со счетом 149:141 в домашнем матче регулярного чемпионата НБА, а центровой «Наггетс» отметился уникальным трипл-даблом.

30-летний сербский баскетболист набрал 31 очко, сделал 21 подбор и 22 передачи. Он стал первым игроком в истории НБА, кому удалось набрать 30 или более очков, 20+ подборов и 20+ передач в одной игре.

Йокич является чемпионом НБА 2023 года, три раза он признавался самым ценным игроком сезона в лиге (2021, 2022, 2024).

«Денвер» с 41 победой и 22 поражениями занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Финикс» (29 побед и 34 поражения) располагается на десятой строчке.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Никола Йокич
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