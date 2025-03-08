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Хэмилтон против Шумахера. Кто лучший гонщик в истории «Формулы-1»

Какие рекорды Шумахера побил Хэмилтон в «Формуле-1» и что у него еще впереди
Льюис Хэмилтон может побить легендарный рекорд Михаэля Шумахера при выступлениях в бывшей команде немецкого гонщика. Какие рекорды Шумахера британец уже превзошел и какие ему предстоит побить — в материале «РБК Спорт»
Фото: Matthias Schrader - Pool / Getty Images
Фото: Matthias Schrader - Pool / Getty Images

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон менее чем через неделю дебютирует в «Феррари», лицом которой долгое время был Михаэль Шумахер.

Британец — один из главных долгожителей «Формулы-1»: на его счету 356 гонок. По этому показателю он уступает только испанцу Фернандо Алонсо (404). За карьеру Хэмилтон переписал множество рекордов, среди которых и достижения Шумахера.

В 2020 году пилот повторил рекорд немецкого спортсмена по чемпионским титулам (7), а в 2021-м был в круге от звания самого титулованного гонщика в истории «Формулы-1».

Хэмилтон с большим отрывом лидировал с первого круга на заключительном в календаре этапе, Гран-при Абу-Даби. Но после спорного решения гоночного директора «Формулы-1» Майкла Маси дать рестарт гонки на последнем круге он уступил первое место голландцу Максу Ферстаппену, который впервые стал чемпионом.

В сезоне-2025 Хэмилтон может побить рекорд Шумахера, причем в команде, где немец его установил. «Феррари» считается одним из фаворитов сезона.

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Руслан Алиев
Михаэль Шумахер Льюис Хэмилтон «Формула-1» Формула-1
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