Дагестанца заставили драться в Рамадан. С какими проблемами он столкнулся

Российский боец Магомед Анкалаев признался, что ему пришлось нарушить пост из-за весогонки перед титульным боем на UFC. Как исповедующим ислам звездам спорта приходится соревноваться в Рамадан — в материале «РБК Спорт»

Магомед Анкалаев (Фото: Global Look Press)

Россиянин Магомед Анкалаев проведет бой против чемпиона UFC в полутяжелом весе бразильца Алекса Перейры. Поединок состоится 9 марта на турнире UFC 313. В этот период проходит священный для мусульман месяц Рамадан.

Рамадан — девятый месяц мусульманского календаря, в течение которого приверженцы ислама воздерживаются от еды и питья в светлое время суток. В этом году священный месяц пройдет с 28 февраля по 29 марта.

Анкалаев признался, что из-за весогонки ему пришлось нарушить пост. «Да, я строго соблюдаю пост. За исключением этой недели, когда мне пришлось несколько раз его прервать. Чтобы успешно сбросить вес, нужно пить воду — это важно. За исключением этого, я постился с самого начала Рамадана», — пояснил Анкалаев.



Главу UFC Дану Уайта на пресс-конференции спросили, почему он «не пожалел Анкалаева» и поставил бой на такую дату. Уайт отметил, что не видит ничего особенного в том, что россиянин проведет титульный бой в Рамадан. «А если у нас будут все чемпионы мусульманами, то не проводить бои?» — задал он риторический вопрос.

Однако ранее Уайт пошел на уступку чемпиону в легком весе Исламу Махачеву, отказавшемуся проводить бои в Рамадан.

Анкалаев признал, что «драться во время Рамадана — это не очень хорошо». Однако не мог упустить возможность и не принять бой, поскольку не известно, когда в следующий раз промоушн предоставил бы ему такой шанс. «Так что, очевидно, это не идеально, но это возможность, которую мы должны использовать сейчас», — сказал боец MMAmania.

Как спортсмены-мусульмане соревнуется во время Рамадана

В 1990-х годах звезда баскетбольного «Хьюстон Рокетс» Хаким Оладжьювон сказал о влиянии на него поста так: «Я чувствую себя намного лучше. Я чувствую себя легче, быстрее, гораздо более умственно сосредоточенным». В НБА и сегодня спортсмены, которые соблюдают этот пост, среди них Кайри Ирвинга из «Даллас Маверикс», Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).

Лидер «Ливерпуля» Мохаммед Салах также соблюдает Рамадан. Однако в 2018-м году нападающий отказался соблюдать пост на время проведения финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», а после игры возобновил его. Уже в 2023 году судей Английской премьер-лиги (АПЛ) попросили делать паузы во время вечерних матчей, чтобы религиозные футболисты могли поесть с наступлением темноты.

В шаге от отказа был и Карим Бензема в бытность игроком «Реала». Причиной тоже стал финал Лиги чемпионов, 2018 года. «Я до сих пор помню финал Лиги чемпионов 2018 года, как это было в благословенный месяц Рамадан. Сидел и думал, что это судьбоносный матч против «Ливерпуля» и я должен быть готов на 100%, поэтому решил не поститься. Пока я был в отеле, кто-то постучал в дверь моей комнаты. Я открыл дверь и увидел Криштиану Роналду, который держал в руке тарелку с едой и бутылку воды, и он сказал мне: «Это твой сухур, не нарушай свой пост. Я позабочусь о матче, а ты о своем посте».

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад согласился провести защиту титула 10 мая в поединке против австралийца Джека Деллы Маддалены. Тренировочный период Мухаммада попадает на Рамадан. «В прошлом, я думаю, это было правильнее, ведь когда вы гонитесь за поясом, вы делаете все возможное, чтобы добраться до этой точки. <...>. Если бы сейчас у меня был выбор, очевидно, я бы предпочел не драться во время Рамадана. Это непросто. Это тяжело», — сказал Мухаммад в интервью MMA Junkie Radio. Также он поделился прогнозом, что с Анкалаевым будет все в порядке. «Это одна из самых больших психологических сил, которые я приобретаю в эти месяцы, потому что ты не сидишь и не сосредотачиваешься на своем сопернике», — пояснил обладатель титула.

Впрочем, есть и бойцы, которые отказывались от поединков. Например, в 2024 году журналист Ариэль Хельвани сообщил, что боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев может встретиться в турнире UFC 300 в поединке за титул в полусреднем весе с действующим чемпионом британцем Леоном Эдвардсом. Но Чимаев отказался. «Я буду драться со всеми, — пояснил он в интервью MMA Uncensored. — Леон (Эдвардс), (Дрикус) Дю Плесси — кто угодно. Но не в Рамадан».

Также от участия в боях во время Рамадана заявили бойцы из команды Хабиба Нурмагомедова, включая чемпиона UFC Ислама Махачева.

Как тренируются бойцы во время Рамадана

Шамиль Гасанов, выступающий в ONE Championship, считает, что спортсменам легче держать пост. «Для бойцов Рамадан не слишком сложен, так как мы привыкли к режимам похудения и диетическим ограничениям», — поделился он своим мнением. — В основном я остаюсь дома, посещаю мечеть, а вечером во время Рамадана занимаюсь легкими тренировками».

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отметил, что в Рамадан он и бойцы из его команды не прерывает тренировки.

«Большую часть дня мы занимаемся кардиотренировками: бегом, спринтом, кардиотренировками. А также борьбой, грепплингом, борьбой на стене, может быть, по 30 минут. Максимум за полтора часа до ифтара», — сказал экс-чепион UFC.

Для экс-бойца UFC Мухаммада Мокаева готовят особую диету, чтобы не прерывать тренировки. «Как спортсмены, мы придерживаемся жестких диет, иногда полностью исключаем углеводы или обезвоживаем организм перед боем, так что мы уже привыкли к этому», — отметил он.

С каким проблемами спортсмены сталкиваются во время Рамадана

Белал Мухаммад напомнил, что из-за ограничений в Рамадан невозможно проводить весогонку, поскольку нельзя пить воду. Он отметил, что Анкалаеву придется еще сложнее, ведь в Вегасе, где пройдет бой, очень сухой климат.

«Из-за сухого климата бывает обезвоживание. Я сам столкнулся с этим — бывало, что ночью просыпался от судорог из-за обезвоживания. Бойцам очень тяжело тренироваться и поститься. Я сам через это прошел: условия очень влияют на тренировки, на их интенсивность». — сказал чемпион UFC.

Он вспомниил, что его подготовка к дебютному бою в UFC пришлась на Рамадан, и он испытал серьезные проблемы.

«Физические данные у меня были не те. Я быстро устал, так как организм был истощен. Магомед Анкалаев идет на риск, — отметил боец UFC. — Надеюсь, бой не продлится полную дистанцию и он выиграет самый важный поединок в карьере».

Однако Мухаммад считает, что Рамадан не должен сильно повлиять на Анкалаева. «Когда постишься, организм получает определенный стресс и кондиции бывают не те. Надеюсь, на Магомеда это не повлияет, так как Рамадан выпадет на последние дни тренировок, а это уже больше тактическая работа и весогоночный процесс. Тяжелые тренировки у него позади».

Внук Мухаммеда Али, боец промоушена PFL Бьяджо Али Уолш отметил, что тренироваться и соревноваться во время Рамадана тяжело морально и физически. «Вы голодаете во время тренировки и обычно можете пить воду, но во время Рамадана вы не можете. Это тяжело морально и физически, но мы все делаем это по одной и той же причине; чтобы стать ближе к Богу» — сказал 26-летний Уолш, у которого вся подготовка к последнему поединку прошла в период поста.

Экс-чемпион Brave CF Мохамед Саид Маалем в 2022 году потерпел первое поражение в помоушене. Поединок прошел в Рамадан, позднее он провел в пост еще один поединок и два тренировочных лагеря.

Маалем заметил, что во время Рамадана также трудно найти спарринг-партнера. «Слишком сложно готовиться к бою во время Рамадана. Вы устали и слабы, и еще одна трудная вещь заключается в том, что вы не можете найти партнеров по тренировкам, которые будут усердно работать с вами. Это главная проблема», — отметил он.

Диетолог Эрик Капеллино обращает внимание, что во время Рамадана качество сна может быть снижено. «В этот период происходят небольшие ухудшения работоспособности: снижаются средняя и максимальная мощность во время упражнений на велосипеде и беге, особенно когда задания выполнялись во второй половине дня», — перечисляет он в статье, опубликованной на официальном сайте футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси»

Также во время Рамадана процент жира заметно снижается без существенных изменений мышечной массы, поэтому аэробная сила и выносливость не падают во время Рамадана.

Но в первые дни ощутимо проявляется снижение производительности спортсмена, соблюдающего пост, во время интенсивных нагрузок. Средняя и пиковая мощность (повторный спринтерский тест) снижались во время Рамадана, особенно когда нагрузку пришлось давать во второй половине дня.

Другие же маркеры производительности, такие как сила при поднятии грузов, высота прыжка, индекс усталости и другие также изменились назначительно.