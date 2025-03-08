«Нужно перевести его вниз и избивать». Что говорят перед боем Анкалаева

В воскресенье россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Алекс Перейра проведут бой за чемпионский титул в полутяжелой весовой категории на турнире UFC 313. Как эксперты оценивают шансы россиянина на победу — в материале «РБК Спорт»

Фото: Магомед Анкалаев (Zuma\TASS)

В воскресенье, 9 марта, в главном бою турнира UFC 313 в Лас-Вегасе (США) россиянин Магомед Анкалаев сразится против обладателя чемпионского титула в полутяжелом весе бразильца Алекса Перейра.

Турнир начнется в 2:00 по московскому времени. Главный бой между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаев состоится не ранее 8:00.

Официальные данные о гонорарах бойцов пока не опубликованы. Однако известно, что Перейра и Анкалаев помимо гарантированной выплаты получат процент от продаж платных трансляций, что существенно увеличит итоговый гонорар.

В преддверии поединка Алекс Перейра выступил с предложением к Магомеду Анкалаеву заключить пари о победе на сумму в $200 тыс. По условиям спора, проигравший должен передать указанную сумму благотворительному фонду, поддерживающему тяжелобольных детей.

«В субботу, 8 марта, в Лас-Вегасе. Я делаю ставку в размере $200 тыс., чтобы пожертвовать их нуждающимся детям — детям с онкологическими заболеваниями. Многие люди нуждаются в этой помощи. Поскольку Али (менеджер бойца) и Анкалаев, похоже, на 100% уверены, что победят меня, я думаю, они примут этот вызов», — сказал Перейра.

Магомед Анкалаев, сославшись на свои религиозные убеждения и строгие культурные правила в отношении азартных игр, отказался принять пари. Но выразил готовность вместе с Перейрой после боя сделать благотворительную выплату. Однако россиянин предпочел бы, чтобы это осталось без публичной огласки.

«Ты знаешь, что ставки запрещены в исламе. Поэтому как мусульманин, я каждый год отдаю 2,5% своего состояния на благотворительность — это один из пяти столпов ислама. Многие дети по всему миру нуждаются в помощи, и мы можем что-то сделать после боя, но не должны предавать это огласке», — написал Анкалаев на своей страничке.

В октябре прошлого года Магомед Анкалаев получил возможность сразиться за чемпионский пояс, одержав победу над австрийцем Александром Ракичем.

На счету 32-летнего Анкалаева 20 побед, одно поражение и одна ничья в смешанных единоборствах.

В активе 37-летнего Перейры 12 побед и два поражения в MMA. Он был чемпионом UFC в среднем весе, а сейчас входит в первую тройку рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Что говорят эксперты о поединке

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«Мне трудно сказать, как повлияет Рамадан на Анкалаева. Подготовка была вне его, поэтому, я думаю, это не будет играть такой важной роли. Есть все шансы, что Анкалаев выиграет чемпионский пояс и станет чемпионом UFC. Это интересное противостояние. Думаю, что дойдет до судейского решения, и за счет борьбы Магомед выиграет. Он мой фаворит», — сказал Вартанян «РБК Спорт».

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«Если Анкалаев будет бороться, я думаю, это будет легкий бой. Если же он будет действовать [осторожно], как обещал, то шансы на победу 50 на 50. Преимущество Магомеда в борьбе. Он мой фаворит в этом бою. Если он будет бороться, то может вообще в третьем раунде нокаутировать Перейру», — заявил Азизян «РБК Спорт».

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«Потенциально бой будет очень сложным для обоих бойцов. Я бы сказал, что преимущество Анкалаева в том, что он более разносторонний и лучше борется. Этот бой трудно предсказать, потому что они оба хороши и могут победить нокаутом или болевым приемом. Но у Анкалаева больше преимуществ в партере», — сказал «РБК Спорт» Мендес.

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«Интересный бой. В принципе, все ждут этот поединок. Но я бы не сказал, что для Анкалаева это тяжелый бой. Да, опасность есть, конечно, как и во всех боях. У него были еще похлеще поединки, поэтому нужно будет грамотно и не спеша, в нужное время перевести Перейру вниз и забивать его там. Мне кажется, в третьем-четвертом раунде Анкалаев может выиграть досрочно у Перейры. Так вижу этот бой. Поэтому Магомеду просто нужно быть более собранным, показывать, на что он способен, и делать это. Он очень талантливый, но нужно раскрываться, не делая ошибок. Я думаю, Анкалаев выиграет в пропорции 70 на 30», — прокомментировал Магомедалиев «РБК Спорт».

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«Анкалаев — вязкий и неудобный соперник, достаточно выносливый. Борьбы я у него не видел какой-то особенной. Не знаю, почему он взял этот бой именно на эту дату (в первую неделю Рамадана): наверное, нельзя было отказываться. Не знаю, что он сейчас будет делать во время поста. Мне кажется, с той манерой, как он себя ведет, нокаута не будет. Фаворита у меня нет. Я на все бои смотрю, как компьютер», — рассказал «РБК Спорт» Тактаров.