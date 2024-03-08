Месси избежал травмы после грубого фола в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ
Лидер «Интер Майами» Лионель Месси избежал травмы после жесткого столкновения в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом». Об этом сообщил главный тренер клуба аргентинца Херардо Мартино, которого цитирует USA Today.
«Лео доиграл матч. Он устал. Вот почему ему массировали ногу после игры. Но с ним все в порядке», — сказал Мартино.
Первая встреча 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ завершилась со счетом 2:2. Месси забил один из голов своей команды. Ответная игра состоится 14 марта.
На 77-й минуте футболист «Нэшвилла» Лукас Макнотон, вынося мяч, наступил шипами на левую ногу Месси. После этого аргентинец несколько минут пролежал на после, корчась от боли, а медики оказали ему помощь. В итоге Месси смог продолжить матч и доиграл его до финального свистка.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ является аналогом Лиги чемпионов для клубов из Северной Америки и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.
Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг
У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно
Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию
Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться
Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro
Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»
Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»