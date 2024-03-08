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Месси избежал травмы после грубого фола в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Месси избежал травмы после грубого фола в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ
Во втором тайме встречи против «Нэшвилла» Месси получил шипами по икроножной мышце и несколько минут пролежал на газоне, корчась от боли. Но в итоге аргентинец даже не стал просить замены и доиграл матч до конца
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Donald Page / Getty Images)

Лидер «Интер Майами» Лионель Месси избежал травмы после жесткого столкновения в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Нэшвиллом». Об этом сообщил главный тренер клуба аргентинца Херардо Мартино, которого цитирует USA Today.

«Лео доиграл матч. Он устал. Вот почему ему массировали ногу после игры. Но с ним все в порядке», — сказал Мартино.

Первая встреча 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ завершилась со счетом 2:2. Месси забил один из голов своей команды. Ответная игра состоится 14 марта.

На 77-й минуте футболист «Нэшвилла» Лукас Макнотон, вынося мяч, наступил шипами на левую ногу Месси. После этого аргентинец несколько минут пролежал на после, корчась от боли, а медики оказали ему помощь. В итоге Месси смог продолжить матч и доиграл его до финального свистка.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ является аналогом Лиги чемпионов для клубов из Северной Америки и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

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Футбол Интер Майами Лионель Месси
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