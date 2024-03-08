Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» вырвать ничью с «Нэшвиллом»

«Интер Майами» в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ сыграл со счетом 2:2. Ответная встреча состоится 14 марта

Лионель Месси (Фото: Johnnie Izquierdo / Getty Images)

«Интер Майами» в гостях сыграл вничью с «Нэшвиллом» со счетом 2:2 в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

«Интер Майами» уступал после дубля Джейкоба Шаффелбурга (4-я и 47-я минуты), но сумел вырвать ничью. Отличились Лионель Месси (52-я минута) и Луис Суарес (90+5).

Ответная игра состоится 14 марта.

В нынешнем сезоне «Интер Майами» пока не проиграл ни одного матча. У 36-летнего Месси четыре гола в четырех матчах. У его многолетнего партнера по «Барселоне» Суареса, который в декабре перешел в американский клуб, три гола и четыре результативные передачи.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ является аналогом Лиги чемпионов для клубов из Северной Америки и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.