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Победивший рак россиянин забросил дебютную шайбу в НХЛ в клубе Овечкина

Победивший рак Мирошниченко забросил первую шайбу в НХЛ в «Вашингтоне» Овечкина
Иван Мирошниченко, который еще полтора года назад боролся с лимфомой Ходжкина, в пятом матче в НХЛ забросил свою первую шайбу и помог «Вашингтону» разгромить «Питтсбург» со счетом 6:0
Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters
Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 6:0 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Шайбы забросили Том Уилсон (2-я минута), Александр Овечкин (21), Ник Дженсен (24), Хендрикс Лапьер (29), Иван Мирошниченко (37) и Сонни Милано (43).

20-летний Мирошниченко забросил свою дебютную шайбу в НХЛ. Всего форвард провел пятый матч. Также у него 25 (9+16) очков в 47 матчах за фарм-клуб «Вашингтона».

В марте 2021 года у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина. Он прошел лечение в Германии и уже в июне вернулся к тренировкам. В июле Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ под общим 20-м номером. Контракт с «Кэпиталз» россиянин подписал в мае 2023 года.

Мирошниченко был признан третьей звездой встречи.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Иван Мирошниченко
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