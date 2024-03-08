Победивший рак россиянин забросил дебютную шайбу в НХЛ в клубе Овечкина
«Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 6:0 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Шайбы забросили Том Уилсон (2-я минута), Александр Овечкин (21), Ник Дженсен (24), Хендрикс Лапьер (29), Иван Мирошниченко (37) и Сонни Милано (43).
20-летний Мирошниченко забросил свою дебютную шайбу в НХЛ. Всего форвард провел пятый матч. Также у него 25 (9+16) очков в 47 матчах за фарм-клуб «Вашингтона».
В марте 2021 года у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина. Он прошел лечение в Германии и уже в июне вернулся к тренировкам. В июле Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ под общим 20-м номером. Контракт с «Кэпиталз» россиянин подписал в мае 2023 года.
Мирошниченко был признан третьей звездой встречи.
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