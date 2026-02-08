«Манчестер Сити» вырвал победу у «Ливерпуля» на 93-й минуте

«Манчестер Сити» выиграл со счетом 2:1, решающий гол с пенальти забил Холанд. «Ливерпуль» в четвертый раз за сезон проиграл, пропустив в компенсированное время

Эрлинг Холанд (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

«Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ливерпулем» в 25-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 2:1.

У победителей забили Бернарду Силва (84-я минута) и Эрлинг Холанд (90+3, с пенальти). Еще один гол гостей в концовке не засчитали.

У «Ливерпуля» отличился Доминик Собослаи (74), который в компенсированное время заработал удаление.

Мяч Холанда стал самым поздним победным голом гостевой команды на стадионе «Энфилд» в АПЛ с 2007 года.

«Ливерпуль» повторил антирекорд лиги по числу пропущенных после 90-й минуты решающих голов за сезон (четыре).

«Манчестер Сити» идет вторым в турнирной таблице (50 очков), отставая на шесть очков от лидирующего «Арсенала». У «Ливерпуля» 39 очков и шестая строчка.