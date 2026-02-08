«Манчестер Сити» вырвал победу у «Ливерпуля» на 93-й минуте
«Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ливерпулем» в 25-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 2:1.
У победителей забили Бернарду Силва (84-я минута) и Эрлинг Холанд (90+3, с пенальти). Еще один гол гостей в концовке не засчитали.
У «Ливерпуля» отличился Доминик Собослаи (74), который в компенсированное время заработал удаление.
Мяч Холанда стал самым поздним победным голом гостевой команды на стадионе «Энфилд» в АПЛ с 2007 года.
«Ливерпуль» повторил антирекорд лиги по числу пропущенных после 90-й минуты решающих голов за сезон (четыре).
«Манчестер Сити» идет вторым в турнирной таблице (50 очков), отставая на шесть очков от лидирующего «Арсенала». У «Ливерпуля» 39 очков и шестая строчка.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах