Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 100 x 6,2 2 1,06 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 3 x 3,05 2 2,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,3 2 5,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,4 x 4,3 2 1,67 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,15 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,1 x 3,5 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

«Манчестер Сити» вырвал победу у «Ливерпуля» на 93-й минуте

«Манчестер Сити» выиграл со счетом 2:1, решающий гол с пенальти забил Холанд. «Ливерпуль» в четвертый раз за сезон проиграл, пропустив в компенсированное время
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

«Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ливерпулем» в 25-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 2:1.

У победителей забили Бернарду Силва (84-я минута) и Эрлинг Холанд (90+3, с пенальти). Еще один гол гостей в концовке не засчитали.

У «Ливерпуля» отличился Доминик Собослаи (74), который в компенсированное время заработал удаление.

Мяч Холанда стал самым поздним победным голом гостевой команды на стадионе «Энфилд» в АПЛ с 2007 года.

«Ливерпуль» повторил антирекорд лиги по числу пропущенных после 90-й минуты решающих голов за сезон (четыре).

«Манчестер Сити» идет вторым в турнирной таблице (50 очков), отставая на шесть очков от лидирующего «Арсенала». У «Ливерпуля» 39 очков и шестая строчка.

Анна Сатдинова
Английская премьер-лига (АПЛ) Футбол Манчестер Сити ФК Ливерпуль
