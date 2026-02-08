Украинский клуб сменил капитана после его слов команде на русском языке
Украинский футбольный клуб «Карпаты» сообщил, что в команде лишили капитанской повязки защитника Дениса Мирошниченко за его поведение перед контрольным матчем с шведским клубом ГАИС.
Украинский портал Tribuna пишет, что в онлайн-трансляцию игры попал фрагмент предматчевой установки команде от Мирошниченко, которую он проводил на русском языке.
«Карпаты» 7 февраля проиграли шведскому клубу со счетом 0:1.
Новым капитаном команды стал игрок сборной Молдавии Владислав Бабогло.
Мирошниченко играл за «Карпаты» в 2013–2019 годах и вернулся в клуб в 2024-м. Он был капитаном команды второй сезон.
«Карпаты» после 19 туров занимают девятое место в чемпионате Украины.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах