Украинские «Карпаты» сменили капитана после обращения к игрокам на русском языке

Украинский клуб сменил капитана после его слов команде на русском языке

Носивший капитанскую повязку в «Карпатах» Денис Мирошниченко перед контрольным матчем дал игрокам установку на русском языке. В клубе решили выбрать другого капитана

Денис Мирошниченко (Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украинский футбольный клуб «Карпаты» сообщил, что в команде лишили капитанской повязки защитника Дениса Мирошниченко за его поведение перед контрольным матчем с шведским клубом ГАИС.

Украинский портал Tribuna пишет, что в онлайн-трансляцию игры попал фрагмент предматчевой установки команде от Мирошниченко, которую он проводил на русском языке.

«Карпаты» 7 февраля проиграли шведскому клубу со счетом 0:1.

Новым капитаном команды стал игрок сборной Молдавии Владислав Бабогло.

Мирошниченко играл за «Карпаты» в 2013–2019 годах и вернулся в клуб в 2024-м. Он был капитаном команды второй сезон.

«Карпаты» после 19 туров занимают девятое место в чемпионате Украины.