Команда KHL RUS Stars выиграла Матч звезд КХЛ благодаря пента-трику
Команда KHL RUS Stars стала победителем «Фонбет» Матча Звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026.
В финальном матче команда лучших российских игроков КХЛ уверенно обыграла KHL U23 Stars со счетом 9:2.
В составе KHL RUS Stars Данил Аймурзин («Северсталь») оформил пента-трик (пять забитых шайб в одном матче), дубль на счету Андрея Белозерова («Нефтехимик») и по шайбе забросили Константин Окулов («Авангард») и Вадим Шипачев («Динамо», Минск).
У KHL U23 Stars голы на счету Даниила Орлова («Спартак») и Михаила Ильина («Северсталь»).
В матче за третье место команда KHL Ural Stars (игроки «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», «Металлурга» и «Трактора») обыграла KHL World Stars (легионеры КХЛ, белорусские и казахстанские хоккеисты) со счетом 9:6.
Звездный уик-энд прошел 7 и 8 февраля в Екатеринбурге на «УГМК-Арене».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах