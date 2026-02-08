Команда KHL RUS Stars выиграла Матч звезд КХЛ благодаря пента-трику

Матч закончился со счетом 9:2 в пользу команды KHL RUS Stars. Данил Аймурзин оформил пента-трик

Данил Аймурзин (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Команда KHL RUS Stars стала победителем «Фонбет» Матча Звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026.

В финальном матче команда лучших российских игроков КХЛ уверенно обыграла KHL U23 Stars со счетом 9:2.

В составе KHL RUS Stars Данил Аймурзин («Северсталь») оформил пента-трик (пять забитых шайб в одном матче), дубль на счету Андрея Белозерова («Нефтехимик») и по шайбе забросили Константин Окулов («Авангард») и Вадим Шипачев («Динамо», Минск).

У KHL U23 Stars голы на счету Даниила Орлова («Спартак») и Михаила Ильина («Северсталь»).

В матче за третье место команда KHL Ural Stars (игроки «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», «Металлурга» и «Трактора») обыграла KHL World Stars (легионеры КХЛ, белорусские и казахстанские хоккеисты) со счетом 9:6.

Звездный уик-энд прошел 7 и 8 февраля в Екатеринбурге на «УГМК-Арене».