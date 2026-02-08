Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии
Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо стартовали 6 февраля и завершатся 22 февраля.
Всего на Олимпиаде будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 дисциплинах.
Лидером медального зачета является сборная Норвегии.
Топ стран по количеству золотых медалей на зимних Играх в Италии
1. Норвегия — 2
2. Италия — 1
3. Япония — 1
4. Австрия — 1
5. Франция — 1
6. Швеция — 1
7. Чехия — 1
8. Швейцария — 1
9. США — 1
По числу завоеванных наград на первом месте хозяева соревнований итальянцы.
Лидеры по общему числу завоеванных медалей на Играх в Италии
1. Италия — 6
2. Норвегия — 5
3. Япония — 3
4. Австрия — 2
4. Франция — 2
4. Швеция — 2
4. Германия — 2
8. Чехия — 1
8. Швейцария — 1
8. США — 1
8. Южная Корея — 1
8. Словения — 1
8. Болгария — 1
8. Канада — 1
8. Китай — 1
