Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

XXV зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Кто завоевал наибольшее количество медалей на Олимпиаде-2026 — в материале «РБК Спорт»

Фото: Emmanuele Ciancaglini / Getty Images

Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо стартовали 6 февраля и завершатся 22 февраля.

Всего на Олимпиаде будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 дисциплинах.

Лидером медального зачета является сборная Норвегии.

Топ стран по количеству золотых медалей на зимних Играх в Италии 1. Норвегия — 2 2. Италия — 1 3. Япония — 1 4. Австрия — 1 5. Франция — 1 6. Швеция — 1 7. Чехия — 1 8. Швейцария — 1 9. США — 1

По числу завоеванных наград на первом месте хозяева соревнований итальянцы.