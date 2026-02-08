Тренеру Малинина в срочном порядке предоставили олимпийскую аккредитацию

Ранее сообщалось, что Рафаэлю Арутюняну отказали в выдаче олимпийской аккредитации в связи с тем, что в заявке американской стороны не было его фамилии

Рафаэль Арутюнян (Фото: Harry How / Getty Images)

Тренеру фигуриста Ильи Малинина Рафаэлю Арутюняну в срочном порядке предоставили аккредитацию на Олимпийские игры в Италии. Об этом специалист сообщил RT.

Арутюнян получил свободный доступ к тренировкам спортсменов и на соревнования.

Ранее RT сообщал, что тренеру отказали в выдаче олимпийской аккредитации в связи с тем, что в заявке американской стороны не было его фамилии.

Специалист также является тренером американского фигуриста Эндрю Торгашева.

Российский фигурист Петр Гуменник, который принимает участие в Играх в нейтральном статусе, приезжал на стажировки к Арутюняну в США. Тренер спортсмена Вероника Дайнеко заявила RT, что после работы с Арутюняном, фигурист вернулся более «компактным» и собранным.

21-летний Малинин на командном турнире Игр в Италии 7 февраля проиграл короткую программу. Спортсмен показал только второй результат.

Малинин является двукратным чемпионом мира (2024, 2025) и бронзовым призером турнира (2023), ему принадлежит мировой рекорд в произвольной программе.