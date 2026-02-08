 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 2,32 x 3,8 2 2,95 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 2,95 x 3,05 2 2,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,4 2 5,4 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,1 x 4,3 2 1,75 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,35 x 3,2 2 3,2 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,1 x 3,5 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Японская сноубордистка установила рекорд по участию в Олимпийских играх

Японка Томока Такэути установила женский рекорд по участию в Олимпийских играх
Сюжет
Олимпиада-2026
Олимпийские игры 2026 года в Италии стали для японки Такэути седьмыми подряд
Томока Такэути
Томока Такэути (Фото: David Ramos / Getty Images)

Японская сноубордистка Томока Такэути установила рекорд по участию в зимних Олимпийских играх среди женщин, сообщается на официальном сайте Игр.

После завершения квалификационного этапа соревнований по параллельному гигантскому слалому на Олимпийских играх 2026 года в Италии Такэути стала первой спортсменкой, которая приняла участие в семи Играх подряд.

После текущего сезона 42-летняя сноубордистка планирует завершить карьеру.

Такэути является серебряным призером Олимпийских игр в (Сочи 2014), победителем этапа Кубка мира в Италии (2012), а также неоднократным призером этапов Кубка мира.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Рената Утяева
сноуборд Олимпиада-2026
Материалы по теме
Медаль Олимпиады раскололась. Что происходит на Играх
Спорт
За кем из россиян стоит следить во второй день Олимпиады-2026
Спорт
Японский сноубордист Кимура завоевал золото в биг-эйре на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Японская сноубордистка установила рекорд по участию в Олимпийских играх Спорт, 12:45
Акопян заявил, что был рад дать Гуменнику права на свою музыку для Игр Спорт, 12:45
СК завел дело о халатности после нападения подростка на студентов в Уфе Общество, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Российские военные взяли два пункта в Сумской и Харьковской областях Политика, 12:35
В районах проведения Олимпиады погибли четыре человека из-за схода лавин Спорт, 12:32
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 12:31
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Дуров объяснил, какие политики вводят запреты на соцсети подросткам Политика, 12:30
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
В институте имени Пушкина назвали количество слов в русском языке Общество, 12:13
Правительство присвоило статус наукограда подмосковному Долгопрудному Общество, 12:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
✍🏻 Почему вас не слышат? Тест на поведение в конфликте 12:03
Как просить повышения зарплаты: пошаговое руководство и советы экспертов Образование, 12:00