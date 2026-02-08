Японская сноубордистка установила рекорд по участию в Олимпийских играх
Японская сноубордистка Томока Такэути установила рекорд по участию в зимних Олимпийских играх среди женщин, сообщается на официальном сайте Игр.
После завершения квалификационного этапа соревнований по параллельному гигантскому слалому на Олимпийских играх 2026 года в Италии Такэути стала первой спортсменкой, которая приняла участие в семи Играх подряд.
После текущего сезона 42-летняя сноубордистка планирует завершить карьеру.
Такэути является серебряным призером Олимпийских игр в (Сочи 2014), победителем этапа Кубка мира в Италии (2012), а также неоднократным призером этапов Кубка мира.
