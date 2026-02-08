Мафия и миграционная служба Трампа. Какие скандалы произошли перед Играми

Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо еще до открытия оказалась в центре скандалов. «РБК Спорт» рассказывает о проблемах Игр 2026 года

Фото: Christophe Pallot / Agence Zoom / Getty Images

Мафия и коррупция

В ходе подготовки к Олимпиаде 2026 года неоднократно высказывались опасения относительно возможной причастности к проекту организованной преступности. Особую тревогу вызывали строительные контракты, поскольку, по данным Итальянского правительственного управления по борьбе с мафией (DIA), в 2024 году около 38% их усилий были сосредоточены на строительном секторе.

По словам Раффаэле Рио из исследовательского института Demoskopika, туризм и все, что с ним связано, также оказались в зоне риска. Олимпиада 2026 года создала условия для существования «более семи тысяч уязвимых компаний, становящихся привлекательной добычей для преступных объединений».

Для борьбы с возможной причастностью мафии была создана программа Open Olympics 2026, объединившая 20 местных и национальных гражданских групп и международные организации, поддерживающие прозрачность строительных проектов, связанных с проведением Игр. Главное достижение Open Olympics 26 — публикация финансовых сделок Олимпиады на едином портале, обновляемом каждые 45 дней.

В регионе проведения Игр активно ведется борьба с мафией: виновные в вымогательствах и использовании «мафиозных методов» предстают перед судом. Примером служит дело, когда злоумышленники, угрожая смертью и нападая на организаторов, пытались вымогать деньги у члена муниципального совета Кортина-д’Ампеццо. Они представились влиятельными «бизнесменами» и заявили о желании получить контракты на строительные работы, связанные с подготовкой к Олимпиаде.

Проблемы с инфраструктурой

Вид на строительную площадку канатной дороги с рабочими в преддверии зимней Олимпиады в Италии, 2 февраля 2026 года (Фото: Mattia Ozbot / Getty Images)

За неделю до начала Олимпиады в Кортина-д'Ампеццо возникли проблемы с готовностью горнолыжной инфраструктуры. Гондольный подъемник на склоне Тофана, предназначенный для спортсменов, до сих пор не введен в эксплуатацию. Кроме того, отсутствуют кабинки для канатной дороги, которая должна обеспечивать транспортировку болельщиков. Планировалось, что ее доделают ко 2 февраля, чтобы проверить ее работу, но этого не случилось.

В Кортина-д’Ампеццо также планируется проведение соревнований по санному спорту, бобслею, скелетону и керлингу. Однако на олимпийском стадионе для керлинга еще предстоит выполнить значительный объем работ.

Фото: Global Look Press

Подготовка хоккейной арены в Милане вызывает серьезные вопросы. Несмотря на заверения МОК о готовности объекта к Олимпиаде, незадолго до начала Игр тестовый матч был прерван из-за проблем со льдом, а другие части арены (например, раздевалки) остаются недостроенными. Это подтверждает опасения, ранее высказанные комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном относительно качества льда и безопасности игроков.

«Логистический кошмар»

Фото: Julian Finney / Getty Images

Игры пройдут на восьми площадках, удаленных друг от друга на территории площадью около 8500 квадратных миль в северной Италии, что создает существенные трудности в перемещении. Например, New York Times в своем репортаже отзывается об организации как о «логистическом кошмаре».

«Места проведения соревнований находятся в сотнях километров друг от друга, и даже те, что кажутся ближе, разделены извилистыми обледенелыми горными дорогами и обширными долинами», — пишет в репортаже журналист Джейсон Горовиц.

Примечательно, но организаторы считают это инновационным подходом, минимизирующим новые постройки и улучшающим местную инфраструктуру. В целом Италия отказалась от старой модели проведения зимних Игр, когда все ледовые виды спорта часто проводились в одном городе-хозяине, а лыжные соревнования — в окружающих горах.

Для удобства передвижения между площадками организаторы разработали специальное транспортное приложение, согласно которому маршрут между двумя олимпийскими объектами может занять около 18 часов и включать в себя пешие прогулки, шаттл, скоростной поезд, региональный поезд и два автобуса. Этот почти суточный маршрут соединяет соревнования по керлингу и бобслею в Кортина-д’Ампеццо (Доломитовые Альпы) с соревнованиями по сноуборду в Ливиньо (близ границы со Швейцарией).

Аналогичная проблема наблюдается в Милане: хотя олимпийские шаттлы предусмотрены, но их так мало, что даже поездка с тремя пересадками считается большой удачей, по словам корреспондентов Sports. Поездка из Милана в горы и обратно за один день практически невозможна — весь день уйдет на дорогу.

«Сесть на шаттл из точки А и попасть в точку Б — невозможно. Всегда придется использовать в том числе общественный транспорт, а он ходит как угодно и не сочетается с олимпийским по графику. В итоге расстояния из больших становятся невозможными», — писали журналисты.

Протесты против ICE привели к смене названия павильона сборной США

Фото: lexis Boichard / Agence Zoom / Getty Images

На фоне протестов против иммиграционной службы США (ICE) павильон олимпийской сборной США в Милане сменил название с Ice House на Winter House.

«Наша концепция гостеприимства была разработана таким образом, чтобы создать уединенное пространство, свободное от отвлекающих факторов, где спортсмены, их семьи и друзья могли бы собраться вместе, чтобы отпраздновать уникальный опыт зимних Игр», — говорится в пресс-релизе спонсоров The house, USA Hockey, US Speedskating и US Figure Skating.

Протесты в Миннесоте и других штатах были вызваны гибелью двух человек по вине сотрудников ICE.

Как пишет ESPN, эта проблема также вызвала демонстрации в Италии, когда стало известно, что ICE направляет несколько агентов для оказания помощи в принятии некоторых мер безопасности, связанных с Олимпийскими играми. Агенты ICE будут работать на компьютерах в помещениях, а не на улицах, и не являются частью того же подразделения, которое проводит карательные операции в США.