Болельщик умер во время матча ВХЛ в Красноярске

Болельщик умер во время хоккейного матча в Красноярске

Инцидент произошел во время встречи ВХЛ между местным «Соколом» и тюменским «Рубином». Мужчина средних лет неожиданно потерял сознание на трибуне, медикам спасти его не удалось

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Болельщик скончался в Красноярске на матче Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщается в телеграм-канале красноярского «Сокола».

Инцидент произошел 8 февраля во время встречи между «Соколом» и тюменским «Рубином».

«Мужчина средних лет неожиданно потерял сознание на трибуне, вскоре к нему прибыла бригада медиков, дежурящая на арене. Но, к сожалению, несмотря на все их усилия, спасти мужчину не удалось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судя по симптомам, причинами смерти могли стать острая сердечная недостаточность или хронические проблемы со здоровьем.

«Сокол» проиграл эту встречу со счетом 0:2.