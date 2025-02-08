Болельщик умер во время хоккейного матча в Красноярске
Болельщик скончался в Красноярске на матче Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщается в телеграм-канале красноярского «Сокола».
Инцидент произошел 8 февраля во время встречи между «Соколом» и тюменским «Рубином».
«Мужчина средних лет неожиданно потерял сознание на трибуне, вскоре к нему прибыла бригада медиков, дежурящая на арене. Но, к сожалению, несмотря на все их усилия, спасти мужчину не удалось», — говорится в сообщении.
Отмечается, что судя по симптомам, причинами смерти могли стать острая сердечная недостаточность или хронические проблемы со здоровьем.
«Сокол» проиграл эту встречу со счетом 0:2.
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