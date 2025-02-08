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Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин пропустит несколько недель из-за травмы

Вратарь клуба НХЛ «Рейнджерс» Шестеркин выбыл на одну-две недели из-за травмы
Российский голкипер пропустит одну-две недели. Вместо Шестеркина «Рейнджерс» вызвал из фарм-клуба Дилана Гаранда
Игорь Шестеркин
Игорь Шестеркин (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин выбыл на одну-две недели из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщает The Athletic.

Вместо него «Рейнджерс» вызвал из фарм-клуба вратаря Дилана Гаранда.

В нынешнем сезоне 29-летний Шестеркин провел 39 матчей (18 побед, три шатаута), отражая в среднем 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,87.

Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. За время своей карьеры в НХЛ он был признан лучшим вратарем регулярного чемпионата и становился финалистом «Харт трофи» — награды, вручаемой самому ценному игроку сезона. Кроме того, Шестеркин является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017).

В декабре россиянин подписал с «Рейнджерс» новый восьмилетний контракт с зарплатой $11,5 млн в год, что делает его самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин
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