Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин пропустит несколько недель из-за травмы
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин выбыл на одну-две недели из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщает The Athletic.
Вместо него «Рейнджерс» вызвал из фарм-клуба вратаря Дилана Гаранда.
В нынешнем сезоне 29-летний Шестеркин провел 39 матчей (18 побед, три шатаута), отражая в среднем 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,87.
Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. За время своей карьеры в НХЛ он был признан лучшим вратарем регулярного чемпионата и становился финалистом «Харт трофи» — награды, вручаемой самому ценному игроку сезона. Кроме того, Шестеркин является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2017).
В декабре россиянин подписал с «Рейнджерс» новый восьмилетний контракт с зарплатой $11,5 млн в год, что делает его самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ.
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