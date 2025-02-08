Третий раз в истории один клуб получил все награды АПЛ по итогам месяца
«Борнмут» стал третьим клубом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), кому удалось выиграть все три награды по итогам месяца. Об этом сообщается на сайте АПЛ.
Лучшим футболистом января признали голландского форварда Джастина Клюйверта, который в четырех матчах забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Клюйверт стал вторым игроком в истории «Борнмута», завоевавшим награду игроку месяца АПЛ после Доминика Соланке в декабре 2023 года.
Лучшим тренером месяца признали испанца Андони Ираола, награду за лучший гол получил полузащитник Дэвид Брукс (в ворота «Эвертона» 4 января ударом с лета из штрафной соперника).
«Борнмут» в январе одержал три победы и один раз сыграл вничью. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков в 24 матчах.
«Борнмут» — третья команда, которая выиграла все три награды в одном месяце. «Манчестер Юнайтед» сделал это в ноябре 2023 года с Гарри Магуайром, Эриком тен Хагом и Алехандро Гарначо. «Ньюкасл» был первым в октябре 2022-го (с Мигелем Альмироном и Эдди Хоу).
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