Чемпион Европы по баскетболу подписал контракт с российским клубом
Cловенский защитник Матиц Ребец подписал контракт с «Пари НН». Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба Единой лиги ВТБ.
Контракт с 30-летним баскетболистом рассчитан до конца сезона 2024/25.
Нынешний сезон Ребец начал в сербском «ФМП», где в среднем набирал 17,1 очка, 2,8 подбора и 3,8 передачи. После словенец перешел в китайский «Нанкин Манки Кингз».
Ребец уже играл в Единой лиге ВТБ в 2017 году в составе красноярского «Енисея».
В составе сборной Словении Ребец выиграл чемпионат Европы 2017 года.
«Пари НН» занимает шестое место в чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав 13 побед в 30 матчах.
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