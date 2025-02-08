Чемпион Европы по баскетболу Матиц Ребец подписал контракт с «Пари НН»

Чемпион Европы по баскетболу подписал контракт с российским клубом

Словец Матиц Ребец будет выступать за «Пари Нижний Новгород» до конца сезона

Матиц Ребец (Фото: Global Look Press)

Cловенский защитник Матиц Ребец подписал контракт с «Пари НН». Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба Единой лиги ВТБ.

Контракт с 30-летним баскетболистом рассчитан до конца сезона 2024/25.

Нынешний сезон Ребец начал в сербском «ФМП», где в среднем набирал 17,1 очка, 2,8 подбора и 3,8 передачи. После словенец перешел в китайский «Нанкин Манки Кингз».

Ребец уже играл в Единой лиге ВТБ в 2017 году в составе красноярского «Енисея».

В составе сборной Словении Ребец выиграл чемпионат Европы 2017 года.

«Пари НН» занимает шестое место в чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав 13 побед в 30 матчах.