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«Локомотив» разгромил дубайский клуб в товарищеском матче в ОАЭ

«Локомотив» разгромил «Арабиан Фэлконс» в товарищеском матче в ОАЭ
Встреча против «Арабиан Фэлконс» завершилась со счетом 3:0. Дубль сделал Вадим Раков
Фото: телеграм-канал ФК «Локомотив»
Фото: телеграм-канал ФК «Локомотив»

Футболисты московского «Локомотива» обыграли дубайский клуб «Арабиан Фэлконс» со счетом 3:0 в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.

Два мяча забил Вадим Раков (71-я и 73-я минуты), также отличился Тимур Сулейманов (64).

Позднее в субботу московская команда проведет еще одну игру — против армянского клуба «Урарту» (в 17:00 мск).

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на пятом месте, набрав 35 очков в 18 турах.

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