«Локомотив» разгромил дубайский клуб в товарищеском матче в ОАЭ
Футболисты московского «Локомотива» обыграли дубайский клуб «Арабиан Фэлконс» со счетом 3:0 в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.
Два мяча забил Вадим Раков (71-я и 73-я минуты), также отличился Тимур Сулейманов (64).
Позднее в субботу московская команда проведет еще одну игру — против армянского клуба «Урарту» (в 17:00 мск).
«Локомотив» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на пятом месте, набрав 35 очков в 18 турах.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин