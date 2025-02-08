Эксперты назвали фаворитов финала Гран-при по фигурному катанию
Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдет с 14 по 16 февраля в Красноярске.
В конце января Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала новый регламент, согласно которому для отбора в финал Гран-при теперь будут суммироваться результаты этапов Гран-при и чемпионата страны, прошедшего в декабре, с коэффициентом 1,5.
Изменения в регламенте особенно коснулись мужчин, в результате чего изменилось итоговое положение в таблице. Спортсмены, такие как Андрей Мозалев, Матвей Ветлугин и Артур Даниелян, которые ранее попадали в финал, не будут участвовать в финальном этапе Гран-при. Вместо них на лед выйдут Макар Игнатов, Даниил Самсонов и Иван Попов.
20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в квалификационных турнирах Олимпиады-2026 при условии получения нейтрального статуса.
По результатам финала Гран-при станет известно, кто из российских спортсменов сможет участвовать в олимпийской квалификации в Китае в сентябре 2025 года. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) может выдвинуть не более одного спортсмена, пары или дуэта в каждой дисциплине. Кандидаты должны быть представлены до 28 февраля 2025 года. Кроме того, после согласования кандидатур федерация не сможет произвести замену, даже в случае травм спортсменов.
Участники
Фигуристы будут соревноваться не только за призовые деньги, но и за квоты на участие в квалификационном турнире зимних Олимпийских игр 2026 года. В турнире выступят 12 мужчин и 12 женщин, 10 танцевальных дуэтов и 8 спортивных пар.
Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Софья Важнова, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова
Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Федоров
Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Юлия Чуркина/Борис Фролов, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Анна Щербакова/Егор Гончаров
Спортивные пары: Дарья Андреева/Александр Акимов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/ Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
Призовой фонд
Призовой фонд в финале Гран-при составляет 1 миллион рублей за первое место, 750 тысяч рублей за второе и 500 тысяч рублей за третье.
Расписание финала Гран-при (мск)
13 февраля:
15:00: Жеребьевка участников.
14 февраля, пятница:
13:15: Церемония открытия;
14:00: Пары, короткая программа;
15:25: Мужчины, короткая программа.
15 февраля, суббота:
11:00: Танцы на льду, ритмический танец;
12:45: Женщины, короткая программа;
14:45: Мужчины, произвольная программа;
16:50: Мужчины, церемония награждения.
16 февраля, воскресенье:
10:00: Пары, произвольная программа;
11:45: Танцы на льду, произвольный танец;
13:45: Женщины, произвольная программа;
15:50: Церемония награждения.
Лидеры программ
Женское одиночное катание
Действующим лидером в женском одиночном катании является Аделия Петросян, которая победила на двух этапах Гран-при и набрала в общей сложности 493,12 балла. Кроме того, она стала чемпионкой России, набрав 262,92 балла по сумме короткой и произвольной программах. Ученица Этери Тутберидзе первой из женщин исполнила четверной риттбергер на пятом этапе кубка России в Перми. В своих программах 17-летняя фигуристка выполняет такие каскады, как четверной тулуп-двойной тулуп, тройной флип-тройной тулуп, а также сольный тройной аксель.
Общий зачет этапов Гран-при 2024/25
Аделия Петросян 36 баллов
Анна Фролова (36)
Алина Горбачева (34)
Вероника Яметова (32)
Дарья Садкова (30)
Чемпионат России 2025
Аделия Петросян — 262,92
Дарья Садкова — 234,69
Алина Горбачева — 223,92
Софья Муравьева — 223,90
Софья Акатьева — 222,02
На втором месте общего зачета оказалась Анна Фролова с 445,24 баллами. Она также заработала 36 очков. Девушка показала лучший результат на первом этапе Гран-при с личным рекордом 226,33 балла. Фролова успешно исполнила сложные прыжковые каскады из тройного риттбергера и двойного тулупа, тройных лутца и тулупа, секвенцию из тройного лутца и двойного акселя. На чемпионате России ученица Евгения Рукавицына заняла шестое место, набрав 221,81 балла.
Третье место в общем зачете принадлежит Алине Горбачевой с 34 очками. Она выиграла этап Гран-при в Санкт-Петербурге, получив 234,58 балла, и стала единственной, кто чисто исполнил ультра-си в произвольной программе на пятом этапе.
Мужское одиночное катание
Абсолютным лидером среди мужчин стал 20-летний Владислав Дикиджи, набравший 36 очков и 590,79 баллов в общем зачете этапов Гран-при текущего сезона. Он выиграл золото на двух этапах: в Санкт-Петербурге (302,47 балла) и в Казани (288,32 балла). В произвольной программе Дикиджи регулярно выполняет четыре четверных прыжка, включая сложные лутц и флип, а в марте 2024 года в своем телеграм-канале он выложил видео, в котором продемонстрировал четверной аксель — самый сложный прыжок в фигурном катании. На чемпионате России ученик Олега Татаурова завоевал золото.
Общий зачет этапов Гран-при 2024/25
Владислав Дикиджи (36 очков)
Марк Кондратюк (32)
Евгений Семененко (32)
Глеб Лутфуллин (30)
Роман Савосин (28)
Чемпионат России 2025
Владислав Дикиджи — 297,10
Глеб Лутфуллин — 283,02
Евгений Семененко — 281,65
Петр Гуменник — 278,29
Марк Кондратюк — 274,07
На втором месте расположился чемпион Европы Марк Кондратюк, выигравший этап в Магнитогорске и занявший третье место в Москве. Его программы включают четверные лутцы и сальховы, а в каскадах он соединяет тройной аксель с двойным и четверной сальхов с тройным тулупом. Двукратный чемпион России Евгений Семененко также стал обладателем золота и бронзы на предыдущих этапах Гран-при. Он исполняет четверные флип, сальхов и тулуп. На чемпионате России Семененко занял третье место, а Кондратюк — пятое.
Спортивные пары
В нынешнем сезоне Гран-при в парном катании лучшими стали двукратные чемпионы России Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые одержали две победы на Гран-при и набрали 36 очков. На заключительном этапе серии их общая сумма составила 239,05 балла, а на чемпионате страны в Омске они подтвердили свой статус, завоевав золото с результатом 239,40 баллов.
Общий зачет этапов Гран-при 2024/25
Анастасия Мишина/Александр Галлямов (36 очков)
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (34)
Елизавета Осокина/Артем Грицаенко (34)
Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (32)
Ясмина Кадырова/Илья Миронов (28)
Чемпионат России 2025
Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 239.40
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 216.37
Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 214.15
Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 207.10
Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 204.14
Прямыми конкурентами Мишиной/Галлямова являются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они заняли второе место в общем зачете Гран-при, набрав 34 очка благодаря золоту в Казани и серебру в Санкт-Петербурге. Также фигуристы завершили чемпионат страны на втором месте с результатом 216,37 балла.
Танцы на льду
В танцах на льду безоговорочными лидерами сезона являются Александра Степанова и Иван Букин, ставшие победителями на обоих этапах Гран-При и чемпионате России. Однако в январе 2025 года стало известно, что дуэт снялся с участия в финале Гран-При. На магнитогорском этапе результат спортсменов составил 207,40 баллов, на этапе в Москве — 213,90. На национальном чемпионате в декабре дуэт набрал 215,96 баллов.
Также турнир пропустят два других дуэта, ставших призерами чемпионата России — Худайбердиева/Базин и Хавронина/Нарижный. Официальные причины — личные обстоятельства и проблемы со здоровьем.
Общий зачет этапов Гран-при 2024/25
Александра Степанова/Иван Букин (36 очков)
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (36)
Ирина Хавронина/Девид Нарижный (32)
Василиса Кагановская/Максим Некрасов (32)
Екатерина Миронова/Евгений Устенко (28)
Чемпионат России 2025
Александра Степанова/Иван Букин — 215.96
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 209.01
Ирина Хавронина/Девид Нарижный — 208.56
Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 202.76
Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 200.81
В связи с отсутствием трех дуэтов на финале Гран-При результат соревнований в танцах на льду становится более непредсказуемым. Одними из фаворитов считаются Василиса Кагановская и Максим Некрасов, у которых две серебряные медали на этапах Гран-При в Красноярске и в Санкт-Петербурге. На чемпионате России они заняли 4 место с 202,76 баллами.
Также успешное выступление на предстоящем финале Гран-при могут продемонстрировать Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. В своем первом сезоне они становились бронзовыми призерами (189,39 баллов), а также занимали четвертое место. На национальном чемпионате дуэт занял пятое место, достигнув отметки в 200 баллов.
Кто фаворит в финальном этапе Гран-при в Красноярске
Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР
«Я всех люблю. Как перед соревнованиями можно сказать, кто выиграет? Будет финал, как финал, в каждом соревновании есть отбор. Пойдет ли Джиджи на четверной аксель? Когда они с тренером решатся, то он и вставит его», — сказала Тарасова «РБК Спорт».
Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию
«Конечно, я болею за Дикиджи. Будет очень интересное соревнование. Надеюсь, он подтвердит свой титул чемпиона России. Предполагаю, что в женском одиночном катании Аделия Петросян выиграет турнир. Хотелось бы увидеть чистый прокат, и я ей этого желаю. Это очень важно для нее. При отборе на Олимпиаду решающую роль играет чемпионат России. Так было всегда: тот, кто прошел, тот и будет выступать. В любом случае я буду смотреть танцы на льду — это мой любимый вид спорта. Я сама этим занималась, и мне это всегда интересно. Желаю молодым дуэтам успеха. Что касается спортивных пар, то Мишина и Галлямов должны просто показать стабильное катание, как они обычно это делают. Я очень им этого желаю. Для меня Мишина/Галлямов — неоспоримые лидеры, и на самом деле они достойны всяческих похвал в этом плане. А для Бойкова и Козловского жизненно необходимо откататься чисто», — рассказала «РБК Спорт» Бестемьянова.
Алена Леонова, серебряный по фигурному катанию
«Мой фаворит — Дима Алиев, на всех стартах, где он участвует. Бывают разные моменты, по которым Дима не может показать удачный прокат, но я всегда болею за него очень сильно. Он мой хороший друг. Не буду скрывать того, что сильно за него болею, всегда переживаю, смотрю его прокаты. Но в то же время мне очень импонирует Марк Кондратюк. Наверное, больше мне [нравится] старая, уже можно говорить, гвардия, нежели молодежь, у которой я пока не вижу целостности программ и вовлеченности в свои постановки. Пожалуй, еще Гуменника я отмечу. Буду переживать за Диму, хочу, чтобы у него все получилось. Если говорить про фаворитов, буду болеть за Диму, но за первое место, скорее всего, бороться будут Дикиджи и Семененко. Увидим ли четверной аксель Дикиджи? Вряд ли», — сказала Леонова в разговоре с «РБК Спорт».
По мнению Леоновой, программы трех главных фаворитов предстоящего турнира выглядят наиболее наполненными и осознанными.
«У меня такая тройка складывалась, не знаю, опять же, в каком порядке: Кагановская/Некрасов, Пасечник/Чиризано, Леонтеьва/Горелкин. Такой вариант возможен. Мне очень нравятся Леонтьева/Горелкин и Кагановская с Некрасовым, импонируют их катание, образы. Мне очень нравится, что они [Кагановская/Некрасов] такие свежие, буквально недавно они встали в пару и уже так скатались — это очень круто выглядит. Они очень друг другу подходят. У них достаточно интересные постановки, поэтому я выделю их. Вообще у всех этих трех пар интересные постановки. Интересно смотреть, когда в танцах не просто катаются, а какую-то историю рассказывают. Я вижу, что во всех этих трех парах всегда есть моменты, где можно немного подумать о том, что спортсмен прокатал. Когда с душой катаются, это цепляет», — добавила она.
Она уверена, что в спортивных парах явными лидерами выступают Мишина и Галлямов, которым удастся сохранить ведущую позицию.
«В спортивных парах Мишина и Галлямов будут лидерами. Все-таки ребята конкретно застолбили это место и отдавать его не собираются. Даже учитывая, что Бойкова с Козловским достаточно нестабильные ребята, все равно Мишина и Галлямов знают, что произойти может все что угодно, и думаю, они будут стараться показать максимум, еще лучше, чем прокат на чемпионате России. Соревнование может повернуться по-разному, и им нужно быть готовыми ко всему. Поэтому думаю, что они будут как обычно максимально классно кататься и, скорее всего, выиграют», — заключила она.
Катарина Гербольдт, бронзовый призер чемпионата России
«Фаворит в одиночном женском катании — Аделия Петросян. Самая интересная борьба — шестерка сборной, они и являются фаворитами. В целом самое непредсказуемое — это борьба в одиночном мужском катании в этом сезоне. Уверена в том, что каждый спортсмен мечтает, мечтал и будет мечтать попасть туда [на квалификационный олимпийский отбор]. Это обострит борьбу, и будет гораздо интереснее смотреть, потому что обычно основной старт в последнее время в сезоне — чемпионат России. Но мы, наконец, придвигаемся к тому, что будем выступать на Европе, на мире, Олимпийских играх и на международных стартах. Поэтому надо привыкать к тому, что лучшая форма должна быть все-таки на этих стартах. Это своего рода тоже тренировка. Это хорошие шансы и хорошая мотивация для более юных спортсменов выиграть определенный титул на сегодняшний день. Быть чемпионами на финале Кубка России — это своего рода титул, так как, к сожалению, нас не пускали на международную арену. Для каждого спортсмена одержать победу на любых стартах всегда важно», — сказала Гербольдт «РБК Спорт».
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