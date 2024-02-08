РФС распределил между клубами более ₽1 млрд призовых за Кубок России
РФС опубликовал размер призовых клубам по итогам выступления в «пути РПЛ» и «пути регионов» в Кубке России.
Размер выплат зависел от спортивных результатов и исполнения коммерческих и медийных обязательств.
Общий размер призовых за групповой этап "пути РПЛ" составил 907,2 млн рублей, из которых 75,7 млн рублей получит «Зенит», по 66,2 млн - «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», «Балтика» и «Оренбург», по 56,7 млн — «Динамо» и «Урал».
По итогам шести раундов «пути регионов» распределено 120,8 млн рублей. Больше всех, по 8,5 млн, заработали «Волгарь», «Родина», «Химки» и «СКА-Хабаровск», которые вышли в плей-офф.
Розыгрыш Кубка возобновится 12-14 марта — в «пути РПЛ» будут сыграны вторые четвертьфинальные матчи, в «пути РПЛ» — встречи первого этапа 1/4 финала.
Действующим обладателем трофея является ЦСКА.
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