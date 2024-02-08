РФС назвал призовые за Кубок России: «Зенит» заработал больше всех — ₽75,7 млн

РФС распределил между клубами более ₽1 млрд призовых за Кубок России

Участники группового этапа «пути РПЛ» разделили 907,2 млн рублей, «пути регионов» — 120,8 млн. «Зенит» получит наибольшую выплату 75,7 млн рублей, пробившиеся в плей-офф клубы Первой лиги — по 8,5 млн

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

РФС опубликовал размер призовых клубам по итогам выступления в «пути РПЛ» и «пути регионов» в Кубке России.

Размер выплат зависел от спортивных результатов и исполнения коммерческих и медийных обязательств.

Общий размер призовых за групповой этап "пути РПЛ" составил 907,2 млн рублей, из которых 75,7 млн рублей получит «Зенит», по 66,2 млн - «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», «Балтика» и «Оренбург», по 56,7 млн — «Динамо» и «Урал».

По итогам шести раундов «пути регионов» распределено 120,8 млн рублей. Больше всех, по 8,5 млн, заработали «Волгарь», «Родина», «Химки» и «СКА-Хабаровск», которые вышли в плей-офф.

Фото: Телеграм-канал Кубка России

Фото: Телеграм-канал Кубка России

Фото: Телеграм-канал Кубка России

Розыгрыш Кубка возобновится 12-14 марта — в «пути РПЛ» будут сыграны вторые четвертьфинальные матчи, в «пути РПЛ» — встречи первого этапа 1/4 финала.

Действующим обладателем трофея является ЦСКА.