 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

РФС распределил между клубами более ₽1 млрд призовых за Кубок России

РФС назвал призовые за Кубок России: «Зенит» заработал больше всех — ₽75,7 млн
Участники группового этапа «пути РПЛ» разделили 907,2 млн рублей, «пути регионов» — 120,8 млн. «Зенит» получит наибольшую выплату 75,7 млн рублей, пробившиеся в плей-офф клубы Первой лиги — по 8,5 млн
Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Матео Кассьерра
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

РФС опубликовал размер призовых клубам по итогам выступления в «пути РПЛ» и «пути регионов» в Кубке России.

Размер выплат зависел от спортивных результатов и исполнения коммерческих и медийных обязательств.

Общий размер призовых за групповой этап "пути РПЛ" составил 907,2 млн рублей, из которых 75,7 млн рублей получит  «Зенит», по 66,2 млн -    «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», «Балтика» и «Оренбург», по 56,7 млн — «Динамо» и «Урал».

По итогам шести раундов «пути регионов» распределено 120,8 млн рублей. Больше всех, по 8,5 млн, заработали «Волгарь», «Родина», «Химки» и «СКА-Хабаровск», которые вышли в плей-офф.

Фото: Телеграм-канал Кубка России

Фото: Телеграм-канал Кубка России

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Фото: Телеграм-канал Кубка России

Розыгрыш Кубка возобновится 12-14 марта — в «пути РПЛ» будут сыграны вторые четвертьфинальные матчи, в «пути РПЛ» — встречи первого этапа 1/4 финала.

Действующим обладателем трофея является ЦСКА.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Кубок России
Материалы по теме
«Зенит» продлил контракт с лучшим бомбардиром РПЛ
Спорт
Агент Джикии объяснил свои слова о переговорах со «Спартаком»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 17:17
Умер друг Макаревича Юрий Борзов, придумавший «Машину времени» Общество, 17:57
В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность Политика, 17:47
На Украине завели дело после расстрела машины с заммэра Никополя Политика, 17:36
Биткоин вернулся к росту и достиг $45 тыс. Что дальше Крипто, 17:34
Аргентина не подтвердила планы передачи Украине вертолетов из России Политика, 17:32
Мясо на баррикадах и тракторист в шляпе: протесты фермеров в Испании Политика, 17:19
Вход в собственную ванну или сквозной санузел: все – об умной планировке РБК и ПИК, 17:14
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
РФС распределил между клубами более ₽1 млрд призовых за Кубок России Спорт, 17:14
Расписки TCS Group упали на 6% на новости о скорой приостановке торгов Инвестиции, 17:12
Доля Ethereum в стейкинге выросла почти до 25% всего предложения монет Крипто, 17:11
Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» Политика, 17:03
Власти вернутся к закону о «потерянных» акционерах в этом году Экономика, 17:02
Трещина с огнем: в Исландии началось извержение около Рейкьявика Общество, 17:01
Путин дал неделю на подготовку указа о технологическом развитии России Технологии и медиа, 16:52