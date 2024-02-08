 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Самый высокооплачиваемый российский защитник НХЛ покинул лед на носилках

Игрока «Тампы» Сергачева унесли со льда на носилках во время матча НХЛ
Защитник получил травму в первом же матче после возвращения. До этого из-за проблем со здоровьем он пропустил 17 матчей
Фото: Nathan Denette / Global look press
Фото: Nathan Denette / Global look press

Защитника «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева на носилках унесли со льда в матче НХЛ.

Это произошло после столкновения россиянина с канадским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафреньером. В ходе одного из эпизодов Сергачев попытался совершить силовой прием против канадца, но отлетел от него на лед. В момент падения россиянина канадец приземлился коньком на ногу Сергачева.

Сразу после этой ситуации на льду появились врачи и начали оказывать ему помощь. Вместе с врачами на площадку вышли все одноклубники россиянина и наблюдали за их работой. Через некоторое время Сергачева унесли со льда в подтрибунное помещение на носилках под овации болельщиков соперника. После этого главный тренер «Тампы» Джон Купер сразу же последовал за игроком, а потом вернулся. На лед в этот вечер Сергачев вновь не вышел. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 3:1.

Эта игра была первой для Сергачева с 20 декабря. Из-за травмы ноги он пропустил 17 матчей в первом периоде встречи с «Сент-Луис Блюз» (6:1).

В текущем сезоне Сергачев сыграл в 34 матчах, в которых забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 475 матчей, в которых он забил 48 голов и сделал 209 результативных передач. Он является самым высокооплачиваемым российским защитником в НХЛ. По условиям контракта с клубом он заработает за сезон-2023/24 $11,5 млн.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Михаил Сергачев НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг травма
Материалы по теме
Россиянин забросил шайбу в дебютном матче НХЛ после перехода
Спорт
«Вегас» не позволил «Эдмонтону» повторить 31-летний рекорд НХЛ
Спорт
Овечкин высказался о своей низкой результативности в нынешнем сезоне НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 98,09 (+0,65) Инвестиции, 07 фев, 17:10 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 91,15 (+0,47) Инвестиции, 07 фев, 17:10
Менеджеры «Яндекса» станут крупнейшими совладельцами компании Бизнес, 10:22
На складе Wildberries в Электростали произошла массовая драка Общество, 10:14
ЦИК Азербайджана озвучил предварительные результаты выборов президента Политика, 10:09
Банк в США стал жертвой криптомошенничества на $41 млн Крипто, 10:05
Зачем хакеры взламывали поезда в Польше. И что интересного обнаружили Pro, 09:47
«Яндекс» назвал мегаполисы, в которых выгодно переехать из квартиры в дом Недвижимость, 09:47
Самый высокооплачиваемый российский защитник НХЛ покинул лед на носилках Спорт, 09:43
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
NYT узнала о двух вариантах продолжения поставок оружия из США на Украину Политика, 09:32
Акции чипмейкера Arm взлетели на 40% после неожиданно сильных прогнозов Инвестиции, 09:30
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Крымом Политика, 09:20
«Ажиотаж в духе IPO «Астры». Стоит ли участвовать в размещении «Диасофта» Pro, 09:20
Писательница Уильямсон заявила о выходе из президентской гонки в США Политика, 09:10
У метро и МЦК: новые дома с лучшей транспортной доступностью РБК и ПИК, 09:09
Что нужно знать инвестору утром 8 февраля Инвестиции, 08:59