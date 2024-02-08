Самый высокооплачиваемый российский защитник НХЛ покинул лед на носилках
Защитника «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева на носилках унесли со льда в матче НХЛ.
Это произошло после столкновения россиянина с канадским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафреньером. В ходе одного из эпизодов Сергачев попытался совершить силовой прием против канадца, но отлетел от него на лед. В момент падения россиянина канадец приземлился коньком на ногу Сергачева.
Сразу после этой ситуации на льду появились врачи и начали оказывать ему помощь. Вместе с врачами на площадку вышли все одноклубники россиянина и наблюдали за их работой. Через некоторое время Сергачева унесли со льда в подтрибунное помещение на носилках под овации болельщиков соперника. После этого главный тренер «Тампы» Джон Купер сразу же последовал за игроком, а потом вернулся. На лед в этот вечер Сергачев вновь не вышел. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 3:1.
Эта игра была первой для Сергачева с 20 декабря. Из-за травмы ноги он пропустил 17 матчей в первом периоде встречи с «Сент-Луис Блюз» (6:1).
В текущем сезоне Сергачев сыграл в 34 матчах, в которых забросил две шайбы и отдал 17 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 475 матчей, в которых он забил 48 голов и сделал 209 результативных передач. Он является самым высокооплачиваемым российским защитником в НХЛ. По условиям контракта с клубом он заработает за сезон-2023/24 $11,5 млн.
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