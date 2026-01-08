«Северсталь» третий раз за сезон обыграла минское «Динамо» в КХЛ

«Северсталь» третий раз подряд обыграла минское «Динамо» в текущем сезоне КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3

Фото: пресс-служба ХК "Северсталь"

Череповецкая «Северсталь» победила минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.

У победителей голы забили Александр Скоренов (17-я минута), Николай Чебыкин (31), Адам Лишка (43) и Давид Думбадзе (48). В составе проигравших шайбы забросили Вадим Мороз (31, 35) и Сергей Кузнецов (39).

Форвард минской команды Вадим Шипачев провел 1101-й матч в лиге, но не смог отметиться результативным действием. На его счету до сих пор 999 очков (314 голов + 685 передач) в КХЛ.

В текущем сезоне команды отыграли четвертый матч между собой. Для «Северстали» это стало третьей победой подряд над минским коллективом. В октябре череповчане выиграли на выезде (5:2), в ноябре — на домашнем льду (4:2). На старте сезона в сентябре «Динамо» обыграло «Северсталь» со счетом 4:2.

Сейчас «Северсталь» располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 50 очками после 44 матчей. Минское «Динамо» находится на третьей строчке с 57 очками в 42 матчах.

В следующем матче «Северсталь» 10 января примет «Торпедо», «Динамо» 12 января сыграет против «Адмирала».