 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Франция. Суперкубок. Эль-Кувейт ПСЖ Марсель 1 1,3 x 4,6 2 11 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Ливерпуль 1 1,57 x 4,4 2 6,1 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,5 x 3,55 2 1,62 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 6,4 x 3,5 2 1,65 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

«Северсталь» третий раз за сезон обыграла минское «Динамо» в КХЛ

«Северсталь» третий раз подряд обыграла минское «Динамо» в текущем сезоне КХЛ
Встреча завершилась со счетом 4:3
Фото: пресс-служба ХК "Северсталь"
Фото: пресс-служба ХК "Северсталь"

Череповецкая «Северсталь» победила минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3.

У победителей голы забили Александр Скоренов (17-я минута), Николай Чебыкин (31), Адам Лишка (43) и Давид Думбадзе (48). В составе проигравших шайбы забросили Вадим Мороз (31, 35) и Сергей Кузнецов (39).

Форвард минской команды Вадим Шипачев провел 1101-й матч в лиге, но не смог отметиться результативным действием. На его счету до сих пор 999 очков (314 голов + 685 передач) в КХЛ.

В текущем сезоне команды отыграли четвертый матч между собой. Для «Северстали» это стало третьей победой подряд над минским коллективом. В октябре череповчане выиграли на выезде (5:2), в ноябре — на домашнем льду (4:2). На старте сезона в сентябре «Динамо» обыграло «Северсталь» со счетом 4:2.

Сейчас «Северсталь» располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 50 очками после 44 матчей. Минское «Динамо» находится на третьей строчке с 57 очками в 42 матчах.

В следующем матче «Северсталь» 10 января примет «Торпедо», «Динамо» 12 января сыграет против «Адмирала».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Мельникова
Хоккей КХЛ ХК Северсталь ХК Динамо Минск
Материалы по теме
Дубль Голдобина помог СКА обыграть «Ладу» в матче КХЛ
Спорт
Московское «Динамо» впервые обыграло «Сочи» в текущем сезоне КХЛ
Спорт
ЦСКА победил минское «Динамо» в матче КХЛ, Шипачев набрал 999-е очко
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Axios узнал, что Дмитриев встретился в Париже с Уиткоффом и Кушнером Политика, 21:58
В Индии начали тестировать первый водородный поезд Технологии и медиа, 21:50
Семь человек погибли в ДТП с тремя автомобилями под Волгоградом Общество, 21:46
В суд Варшавы подали ходатайство об экстрадиции Бутягина на Украину Общество, 21:37
Посольство США в Киеве заявило о риске «крупной воздушной атаки» Политика, 21:29
«Северсталь» третий раз за сезон обыграла минское «Динамо» в КХЛ Спорт, 21:28
Лукашенко заявил, что США предлагали жене Мадуро остаться в Венесуэле Политика, 21:21
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Reuters узнал, что США могут выплатить жителям Гренландии до $100 тыс. Политика, 21:03
США вышли из Зеленого климатического фонда ООН Политика, 20:53
Номинанту на «Золотой мяч» предложили стать помощником тренера «Динамо» Спорт, 20:46
NetBlocks сообщил о полном отключении интернета в Иране Политика, 20:43
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Отбывавшему арест с 2023 года депутату Рады разрешили выйти под залог Политика, 20:29
Fox назвал резолюцию сената США по Венесуэле поражением Трампа Политика, 20:15