В НХЛ вратарь спрятался за скамейкой запасных
Запасной голкипер «Сент‑Луиса» Джоэл Хофер стал причиной комичной ситуации во время гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев.
Основной вратарь «Блюз» Биннингтон показал слабую игру, отразив всего 28 из 35 бросков (80%). В конце матча главный тренер Джим Монгомери попытался заменить его на запасного голкипера. В это время Хофер спрятался в подтрибунном помещении и осторожно выглядывал из-за угла.
В составе победителей шайбами отметились Ник Лардис (десятая минута), Оливер Мур (28-я), Коннор Мерфи (29-я), Лэндон Слаггерт (33-я), Джейсон Дикинсон (38-я), Андре Бураковски (46-я) и Луис Кревьер (53-я).
У «Сент-Луиса» голы забили Тайлер Такер (27-я секунда), Отто Стенберг (29-я минута) и Натан Уокер (54-я). Российский форвард Алексей Торопченко записал на свой счет результативную передачу.
Сейчас «Сент-Луис» с 42 очками идет на седьмом месте Центрального дивизиона. «Чикаго» набрал 43 очка, одержав четвертую победу подряд, и занимает пятое место в турнирной таблице.
