Клуб АПЛ уволил главного тренера после двух подряд разгромных поражений
Испанец Хулен Лопетеги покинул пост главного тренера «Вест Хэма». Об этом сообщается на сайте английского клуба.
«Первая половина сезона 2024/25 не соответствовала амбициям клуба, поэтому были приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении.
58-летний Лопетеги возглавил «Вест Хэм» летом 2024 года. После 20 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 23 очка. Последние два матча завершились разгромами — с «Ливерпулем» (0:5) и «Манчестер Сити» (1:4).
The Guardian писал, что «Вест Хэм» должен возглавить Грэм Поттер, бывший главный тренер «Челси».
Лопетеги ранее тренировал «Райо Вальекано», «Порту», сборную Испании, мадридский «Реал», «Севилью» и «Вулверхэмптон».
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