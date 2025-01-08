Лопетеги уволили с поста главного тренера «Вест Хэма» после двух разгромов в АПЛ

Клуб АПЛ уволил главного тренера после двух подряд разгромных поражений

Бывший тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги покинул «Вест Хэм», в котором работал с лета 2024 года

Хулен Лопетеги (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Испанец Хулен Лопетеги покинул пост главного тренера «Вест Хэма». Об этом сообщается на сайте английского клуба.

«Первая половина сезона 2024/25 не соответствовала амбициям клуба, поэтому были приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении.

58-летний Лопетеги возглавил «Вест Хэм» летом 2024 года. После 20 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 23 очка. Последние два матча завершились разгромами — с «Ливерпулем» (0:5) и «Манчестер Сити» (1:4).

The Guardian писал, что «Вест Хэм» должен возглавить Грэм Поттер, бывший главный тренер «Челси».

Лопетеги ранее тренировал «Райо Вальекано», «Порту», сборную Испании, мадридский «Реал», «Севилью» и «Вулверхэмптон».