 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Красноярске убили призера первенства России по вольной борьбе

В Красноярске убили призера первенства России по вольной борьбе Антона Якименко
Антон Якименко, бронзовый призер юниорского ЧР-2015, употреблял алкоголь в компании четверых человек. Между ним и еще одним мужчиной возник конфликт, в результате чего тот несколько раз ударил бывшего спортсмена ножом

Призера юношеского первенства России по вольной борьбе Антона Якименко убили в Красноярске во время драки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

Собеседник агентства отметил, что 25-летний Якименко уже завершил спортивную карьеру и в последние годы злоупотреблял алкоголем.

На сайте Главного следственного управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщается, что 1 января потерпевший употреблял алкогольные напитки в компании четверых приятелей в квартире на улице Чернышевского. В какой-то момент между потерпевшим и еще одним мужчиной возник конфликт, участник ссоры достал нож и нанес потерпевшему несколько ударов, в результате чего тот скончался на месте происшествия.

26-летний злоумышленник был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК).

Якименко был бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юношей 2015 года в весовой категории до 46 кг, побеждал на международном турнире по вольной борьбе среди юношей на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева (2017), на турнире на призы Заура Батаева (2017), был бронзовым призером Спартакиады (2015).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
вольная борьба Красноярск убийство
Материалы по теме
Российский борец победил украинца в схватке за бронзу чемпионата мира
Спорт
Махачев обвинил «грязную политику» в пропуске борцами Олимпиады
Спорт
Борца сборной Египта задержали на Олимпиаде за сексуальные домогательства
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
ТАСС узнал, что в окружении Трампа готовы к большой сделке с РоссиейПолитика, 18:59
Politico узнало об отставке координатора по поставке оружия на УкраинуПолитика, 18:42
В Энгельсе введут режим ЧС после атаки беспилотниковПолитика, 18:35
Клуб АПЛ уволил главного тренера после двух подряд разгромных пораженийСпорт, 18:28
В Грузии предположили, что ЕС потребует от Тбилиси начать войну с МосквойПолитика, 18:20
В Красноярске убили призера первенства России по вольной борьбеСпорт, 17:57
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 17:55
Новогодние скидки 55% заканчиваются
Успейте выгодно оформить подписку РБК Pro
Купить со скидкой
При тушении пожара после атаки дронов в Энгельсе погибли двое пожарныхПолитика, 17:52
В Приднестровье сообщили, что газа республике хватит на 24 дняПолитика, 17:40
Претендентом на болгарский актив ЛУКОЙЛа стала компания из КазахстанаЭкономика, 17:21
«Телеграф» узнал о плане Зеленского баллотироваться на новый срокПолитика, 17:18
В Индии слон напал на посетителей фестиваляОбщество, 17:00
Гашек выступил против возвращения российских хоккеистов на турниры IIHFСпорт, 16:57
Делегация США прибыла в Киев для ревизии военной помощи УкраинеПолитика, 16:44