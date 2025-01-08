В Красноярске убили призера первенства России по вольной борьбе
Призера юношеского первенства России по вольной борьбе Антона Якименко убили в Красноярске во время драки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.
Собеседник агентства отметил, что 25-летний Якименко уже завершил спортивную карьеру и в последние годы злоупотреблял алкоголем.
На сайте Главного следственного управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщается, что 1 января потерпевший употреблял алкогольные напитки в компании четверых приятелей в квартире на улице Чернышевского. В какой-то момент между потерпевшим и еще одним мужчиной возник конфликт, участник ссоры достал нож и нанес потерпевшему несколько ударов, в результате чего тот скончался на месте происшествия.
26-летний злоумышленник был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК).
Якименко был бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юношей 2015 года в весовой категории до 46 кг, побеждал на международном турнире по вольной борьбе среди юношей на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева (2017), на турнире на призы Заура Батаева (2017), был бронзовым призером Спартакиады (2015).
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