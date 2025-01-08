Патрик Клюйверт возглавил сборную Индонезии

Соглашение с бывшим форвардом «Барселоны», «Аякса» и сборной Нидерландов рассчитано до 2027 года

Патрик Клюйверт (Фото: Cesc Maymo / Getty Images)

Бывший нападающий «Барселоны» и «Аякса» Патрик Клюйверт стал главным тренером сборной Индонезии. Об этом сообщается на сайте федерации футбола страны.

Соглашение с 48-летним голландцем рассчитано до 2027 года. Сборная Индонезии занимает 127-е место в рейтинге ФИФА.

Клюйверт выступал за свою карьеру за «Аякс», «Милан», «Барселону», «Ньюкасл», «Валенсию», «ПСВ» и «Лилль». Он трижды становился чемпионом Нидерландов и побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионат Испании с «Барселоной». В сборной Нидерландов Клюйверт провел 79 матчей и забил 40 голов, дважды становился бронзовым призером чемпионатов Европы (2000, 2004).

После завершения карьеры Клюйверт работал в тренерских штабах АЗ, НЕКа и сборной Нидерландов, молодежных командах «Аякса» и «Твенте», возглавлял сборную Кюросао и турецкий «Адана Демирспор», был помощником главного тренера в сборной Камеруна, спортивным директором ПСЖ и директором академии «Барселоны».