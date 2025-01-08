Девятикратный чемпион мира по ралли Лёб сошел с «Дакара» после аварии
Француз Себастьян Лёб завершил выступление на ралли «Дакар» после аварии на третьем этапе. Об этом сообщается в аккаунте ралли в соцсети Х.
Экипаж Лёба и бельгийца Фабиана Люрквина перевернулся на 12-м км спецучастка и проиграл более часа соперникам (в зачете внедорожников). После финиша стало известно, что на их машине поврежден каркас безопасности, по правилам Лёб и Люрквин не могут продолжить гонку.
50-летний Лёб — девятикратный чемпион мира по ралли (это рекорд). На «Дакаре» он пока не побеждал. Француз девятый раз участвовал в гонке, лучшим результатом является второе место (2017, 2022, 2023).
Ранее с дистанции сошел четырехкратный победитель «Дакара» и действующий чемпион испанец Карлос Сайнс-старший.
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