 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Девятикратный чемпион мира по ралли Лёб сошел с «Дакара» после аварии

Себастьян Лёб досрочно завершил выступления на «Дакаре» после аварии
Самый титулованный раллист в мире снова не смог победить на «Дакаре». Автомобиль француза перевернулся на третьем этапе
Себастьян Лёб
Себастьян Лёб (Фото: Red Bull Media / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Француз Себастьян Лёб завершил выступление на ралли «Дакар» после аварии на третьем этапе. Об этом сообщается в аккаунте ралли в соцсети Х.

Экипаж Лёба и бельгийца Фабиана Люрквина перевернулся на 12-м км спецучастка и проиграл более часа соперникам (в зачете внедорожников). После финиша стало известно, что на их машине поврежден каркас безопасности, по правилам Лёб и Люрквин не могут продолжить гонку.

50-летний Лёб — девятикратный чемпион мира по ралли (это рекорд). На «Дакаре» он пока не побеждал. Француз девятый раз участвовал в гонке, лучшим результатом является второе место (2017, 2022, 2023).

Ранее с дистанции сошел четырехкратный победитель «Дакара» и действующий чемпион испанец Карлос Сайнс-старший.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
автогонки ралли «Дакар» Себастьян Лёб
Материалы по теме
Умер первый японский чемпион ралли «Дакар» Кэндзиро Синодзука
Спорт
Второй раз в истории победу на «Дакаре» одержала женщина
Спорт
Карлос Сайнс в 61 год четвертый раз в карьере выиграл «Дакар»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Джим Роджерс допустил обвал цен на нефть до $30–40 за баррельИнвестиции, 13:00
В Перми завели уголовное дело после массового отравления клиентов пекарниОбщество, 12:52
FT рассказала об успехе китайских перевозчиков из-за решения РоссииЭкономика, 12:40
Die Presse узнала о назначении главы МИД Австрии и.о. канцлераПолитика, 12:34
Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира WTA после снятия чемпионки УимблдонаСпорт, 12:30
Что смотреть и читать об успехе визионеров: от Маска до ГейтсаСоциальная экономика, 12:30
Девятикратный чемпион мира по ралли Лёб сошел с «Дакара» после аварииСпорт, 12:12
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Маткапитал на второго ребенка: как получить и на что можно потратитьНедвижимость, 12:04
Морспасслужба усилила группу судов для поиска мазута в Черном мореОбщество, 11:57
В Германии оценили угрозу налетов неопознанных дроновПолитика, 11:55
«Милый мой бухгалтер»: почему Россию захлестнул тренд на прошлоеОбщество, 11:34
В аэропорту Новосибирска у иностранцев нашли 2 кг золота и серебраОбщество, 11:31
Обратная сторона осознанности: кому не стоит медитироватьPro, 11:30
Две россиянки вышли в финал квалификации Australian OpenСпорт, 11:30