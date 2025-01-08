Дешам объявил об уходе с поста тренера сборной Франции после ЧМ-2026

Дешам возглавляет сборную с 2012 года. Команда под его руководством выиграла чемпионат мира 2018 года и Лигу наций — 2021, играла в финале Евро-2016 и ЧМ-2022

Дидье Дешам (Фото: Marco Luzzani / Getty Images)

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинет свой пост после чемпионата мира 2026 года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TF1.

«Я в сборной с 2012 года, у меня контракт до 2026 года, до следующего чемпионата мира. На этом все и закончится, потому что в какой-то момент это должно было произойти. В моей голове все очень ясно», — сказал 56-летний Дешам.

Тренер возглавляет сборную Франции с 2012 года, когда он сменил на этом посту Лорана Блана. В качестве главного тренера национальной команды он стал чемпионом мира в 2018 году, серебряным призером ЧМ-2022, победителем Лиги наций УЕФА (сезон-2020/2021), а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы (в 2016 и 2024 годах соответственно).

До прихода в сборную Дешам возглавлял «Монако», «Ювентус» и «Марсель».

В качестве футболиста Дешам выигрывал чемпионат мира (1998) и Европы (2000) в составе сборной Франции.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).