Дешам объявил об уходе с поста тренера сборной Франции после ЧМ-2026
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинет свой пост после чемпионата мира 2026 года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TF1.
«Я в сборной с 2012 года, у меня контракт до 2026 года, до следующего чемпионата мира. На этом все и закончится, потому что в какой-то момент это должно было произойти. В моей голове все очень ясно», — сказал 56-летний Дешам.
Тренер возглавляет сборную Франции с 2012 года, когда он сменил на этом посту Лорана Блана. В качестве главного тренера национальной команды он стал чемпионом мира в 2018 году, серебряным призером ЧМ-2022, победителем Лиги наций УЕФА (сезон-2020/2021), а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы (в 2016 и 2024 годах соответственно).
До прихода в сборную Дешам возглавлял «Монако», «Ювентус» и «Марсель».
В качестве футболиста Дешам выигрывал чемпионат мира (1998) и Европы (2000) в составе сборной Франции.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).
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