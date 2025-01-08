Винисиуса дисквалифицировали на два матча за толчок вратаря «Валенсии»

Лидера «Реала» дисквалифицировали на две игры за толчок вратаря соперника

Винисиус 3 января в матче против «Валенсии» получил прямую красную карточку, когда подошел сзади к вратарю Столе Димитриевски и толкнул его

Винисиус Жуниор (Фото: Aitor Alcalde / Getty Images)

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании. Об этом сообщает Marca.

Лидер «Реала» получил прямую красную карточку 3 января во время перенесенного матча 12-го тура Ла Лиги против «Валенсии», когда на 79-й минуте толкнул вратаря соперника Столе Димитриевски.

Бразилец также оштрафован на €600, клуб должен выплатить €700.

Винисиус теперь пропустит матчи против «Лас-Пальмаса» (19 января) и «Вальядолида» (25 января). Зато форвард сможет сыграть в Суперкубке 9 января против «Мальорки».

В нынешнем сезоне 24-летний Винисиус забил 13 голов в 22 матчах за «Реал» во всех турнирах.