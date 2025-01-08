Лидера «Реала» дисквалифицировали на две игры за толчок вратаря соперника
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании. Об этом сообщает Marca.
Лидер «Реала» получил прямую красную карточку 3 января во время перенесенного матча 12-го тура Ла Лиги против «Валенсии», когда на 79-й минуте толкнул вратаря соперника Столе Димитриевски.
Бразилец также оштрафован на €600, клуб должен выплатить €700.
Винисиус теперь пропустит матчи против «Лас-Пальмаса» (19 января) и «Вальядолида» (25 января). Зато форвард сможет сыграть в Суперкубке 9 января против «Мальорки».
В нынешнем сезоне 24-летний Винисиус забил 13 голов в 22 матчах за «Реал» во всех турнирах.
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