В каких соревнованиях примут участие россияне в 2025 году

В 2025 году российские спортсмены примут участие в международных соревнованиях. В самой России дебютируют новые турниры. О них и не только — в подборке «РБК Спорт»

Марк Кондратюк (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Россияне на международных турнирах

С конца 2024 года международные федерации после почти трехлетнего перерыва начали допускать россиян к соревнованиям. Пловцы приняли участие в чемпионате мира на короткой воде, а Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов к отбору на Олимпийские игры — 2026 в Италии. Фигуристы и конькобежцы вернутся на международные соревнования в сезоне 2025/26 и в ограниченном составе. Ожидается, что условия летней Олимпиады — 2024 будут применены и для зимних Олимпийских игр — 2026.

Российские спортсмены до сих пор отстранены от международных соревнований в командных видах спорта, таких как футбол, баскетбол, волейбол, хоккей и хоккей на траве, стритбол и другие. Кроме того, не допущены спортсмены в легкой атлетике, водном поло, бобслее, биатлоне, керлинге, лыжных видах спорта, сноуборде, скелетоне.

Однако российские спортсмены из других видов спорта смогут принять участие в ряде международных соревнований в 2025 году:

с 17 по 25 мая чемпионат мира по настольному теннису в Катаре;

в марте пройдет женский чемпионат мира по боксу, в мае — мужской;

с 11 июля по 3 августа чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре;

с 17 по 21 сентября пройдет квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпиаду 2026 года в Китае;

с 19 по 25 октября пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике в Джакарте;

осенью-зимой состоится Кубок мира, где могут выступить конькобежцы и шорт-трекисты, после которого определятся участники Олимпиады 2026 года.

Какие турниры пройдут внутри России

Запрет на проведение значимых международных соревнований в России продолжает действовать, поэтому зрителей будут радовать весьма экзотическими турнирами. Например, запланировано проведение Международного фестиваля этноспорта под эгидой Всемирной конфедерации, идею которого озвучил бывший министр спорта Олег Матыцин. Участники фестиваля смогут продемонстрировать свои навыки в таких спортивных дисциплинах, как мас-рестлинг, корэш и самбо. Конкретные даты проведения фестиваля пока неизвестны.

В Казани планируется проведение первых Исламских юношеских игр для спортсменов до 16 лет из стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). В рамках турнира будут представлены 27 видов спорта, включая плавание и легкую атлетику.

Всемирные Игры дружбы были перенесены с сентября прошлого года на 2025 год. Состоятся ли они в результате и в какие сроки, пока не определено. Теоретически соревнования должны пройти по 33 видам спорта, включая как олимпийские, так и неолимпийские дисциплины, такие как джиу-джитсу, акробатический рок-н-ролл и хайдайвинг.

Чего ждут эксперты

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию

«В следующем году мы будем ждать международных соревнований. Конечно, стоит радоваться допуску. Мы будем выступать. Куда же без нас фигурное катание? Мы та страна, которая развивает фигурное катание, а также тренеров, которые тренируют по всему миру призеров и чемпионов Европы и мира, работающих в разных странах», — заявила Тарасова «РБК Спорт».

Александр Лакерник, почетный президент Международного союза конькобежцев (ISU)

«От допуска до участия в соревнованиях есть еще достаточно расстояния. Посмотрим, как это будет выглядеть в реальности. Кого будут допускать, сейчас очень сложно обсуждать, потому что неясно, устроят ли все кандидатуры, которые мы представим. Очень сложно говорить. Конечно, это положительное явление. Никто тут с этим не спорит, однако тут много всяких «но». В первую очередь в следующем году фигуристы должны хорошо кататься, что не отличает следующий год от любого другого. Вдобавок к этому у тех людей, которые будут включены в отборы, будут другие дни для подготовки. Они должны очень рано оказаться в форме к концу сентября. В этом плане будут определенные сложности, бесспорно», — ответил Лакерник.

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС)

«До тех пор, пока специальная военная операция не закончится, ни о каком изменении в решениях ФИФА и УЕФА речи не может быть. Нас отстранили от участия в международных официальных соревнованиях именно за боевые действия на территории Российской Федерации. Невозможно организовать безопасность команд, которые могли бы прилететь на территорию нашей страны. Практика последних дней показывает, что это на самом деле так. Как только закончатся боевые действия и исчезнет опасность для участников соревнований, тогда уже, естественно, и ФИФА будет возвращаться к этому вопросу», — сказал Колосков в разговоре с «РБК Спорт».

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы

«Неважно, допустят нас к международным соревнованиям или нет. Нам нужно готовиться, тренироваться, показывать отличные результаты и радовать, что самое главное, своих болельщиков в нашей стране. Поверьте, когда мы достигаем успехов, болельщики следят за нашими достижениями, смотрят на нас и понимают, что, если наши результаты соответствуют мировому уровню, это вызывает радость и гордость у всех. Поэтому пусть на Западе не расслабляются, а мы здесь будем готовиться. Даже если нас не допускают, ребята должны быть готовы и понимать, что в любой момент, если они окажутся за рубежом и выступят там, они смогут всех победить. Это пожелание, чтобы они настраивались именно на это», — сказала «РБК Спорт» Журова.