В «Аталанте» назвали невероятной форму Миранчука в последних играх

Алексей Миранчук накануне вышел в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Ромой» (1:1) и записал на свой счет голевую передачу. Тренер бергамской команды Гасперини считает, что россиянин был лучшим игроком в атаке

Алексей Миранчук (Фото: Emilio Andreoli / Getty Images)

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что российский полузащитник Алексей Миранчук лучше всех проявил себя в нападении в матче Серии А с «Ромой». Слова Гасперини приводит Tutto Atalanta.

«Аталанта» 7 января сыграла в Риме со счетом 1:1 в матче 19-го тура. Миранчук отметился голевой передачей на Тёна Копмейнерса на восьмой минуте встречи.

Оценивая игру Миранчука, Гасперини отметил «невероятную» форму полузащитника. «Я вернул его в стартовый состав и дал ему сыграть 90 минут, он был самым лучшим в атаке», — сказал тренер.

Всего на счету Миранчука два гола и четыре передачи в 15 матчах сезона.

В декабре агент игрока Вадим Шпинев допустил переход Миранчука в другой европейский клуб в зимнее трансферное окно. Tutto Atalanta писал, что россиянин может вернуться в «Торино», где играл в аренде в прошлом сезоне.

«Аталанта» занимает шестое место в Серии А после 19 матчей.