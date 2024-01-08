В «Аталанте» назвали невероятной форму Миранчука в последних играх
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что российский полузащитник Алексей Миранчук лучше всех проявил себя в нападении в матче Серии А с «Ромой». Слова Гасперини приводит Tutto Atalanta.
«Аталанта» 7 января сыграла в Риме со счетом 1:1 в матче 19-го тура. Миранчук отметился голевой передачей на Тёна Копмейнерса на восьмой минуте встречи.
Оценивая игру Миранчука, Гасперини отметил «невероятную» форму полузащитника. «Я вернул его в стартовый состав и дал ему сыграть 90 минут, он был самым лучшим в атаке», — сказал тренер.
Всего на счету Миранчука два гола и четыре передачи в 15 матчах сезона.
В декабре агент игрока Вадим Шпинев допустил переход Миранчука в другой европейский клуб в зимнее трансферное окно. Tutto Atalanta писал, что россиянин может вернуться в «Торино», где играл в аренде в прошлом сезоне.
«Аталанта» занимает шестое место в Серии А после 19 матчей.
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