«Локомотив» крупно обыграл аутсайдера РПЛ

Матч в Сочи завершился со счетом 4:2 в пользу «Локомотива», у которого дубль оформил Руденко

Алексей Батраков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский «Локомотив» одержал выездную победу над «Сочи» в 18-м туре РПЛ со счетом 4:2.

У «Локомотива» забили Алексей Батраков (на 7-й минуте), Александр Руденко (29, 34) и Дмитрий Воробьев (69, с пенальти).

Батраков забил 25-й гол за последние два сезона (больше всех в РПЛ, второй в списке — Мирлинд Даку из «Рубина» — 24). Батраков стал первым игроком «Локомотива» в XXI веке, забившим больше десяти голов в двух сезонах РПЛ подряд (14 в прошлом, 11 в этом), пишет Opta.

У «Сочи» голы на счету Мартина Крамарича (26) и Франсуа Камано (88).

У «Локомотива» три победы в четырех последних матчах, он поднялся на второе место (37 очков).

В 31 из 91 матча в РПЛ при Михаиле Галактионове «Локомотив» забил три и больше голов, это лучший результат в лиге с начала 2023 года.

У «Сочи» четыре проигрыша и одна ничья в пяти последних встречах и последняя строчка.

В 19-м туре, который пройдет после зимнего перерыва, «Локомотив» примет «Пари НН», а «Сочи» — московский «Спартак».