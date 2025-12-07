«Локомотив» крупно обыграл аутсайдера РПЛ
Московский «Локомотив» одержал выездную победу над «Сочи» в 18-м туре РПЛ со счетом 4:2.
У «Локомотива» забили Алексей Батраков (на 7-й минуте), Александр Руденко (29, 34) и Дмитрий Воробьев (69, с пенальти).
Батраков забил 25-й гол за последние два сезона (больше всех в РПЛ, второй в списке — Мирлинд Даку из «Рубина» — 24). Батраков стал первым игроком «Локомотива» в XXI веке, забившим больше десяти голов в двух сезонах РПЛ подряд (14 в прошлом, 11 в этом), пишет Opta.
У «Сочи» голы на счету Мартина Крамарича (26) и Франсуа Камано (88).
У «Локомотива» три победы в четырех последних матчах, он поднялся на второе место (37 очков).
В 31 из 91 матча в РПЛ при Михаиле Галактионове «Локомотив» забил три и больше голов, это лучший результат в лиге с начала 2023 года.
У «Сочи» четыре проигрыша и одна ничья в пяти последних встречах и последняя строчка.
В 19-м туре, который пройдет после зимнего перерыва, «Локомотив» примет «Пари НН», а «Сочи» — московский «Спартак».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили