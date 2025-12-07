 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Спартак» проиграл «Авангарду» в матче с 12 шайбами

«Спартак» проиграл «Авангарду» в матче КХЛ с 12 шайбами
Матч в Омске закончился со счетом 7:5. Шарипзянов, Морозов и Ружичка набрали по четыре очка. «Авангард» одержал первую за четыре сезона домашнюю победу над «Спартаком»
Дамир Шарипзянов
Дамир Шарипзянов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Омский «Авангард» победил московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 7:5.

У омичей четыре очка набрал Дамир Шарипзянов — он сделал две результативные передачи и сам забил на 10-й минуте (после чего гости заменили вратаря Артема Загидулина на Евгения Волохина) и на 15-й.

Также у «Авангарда» забивали Наиль Якупов (2), Джованни Фьоре (10), Майкл Маклауд (15), Александр Волков (24, 41).

У «Спартака» хет-трик на счету Ивана Морозова (11, 32, 52), у Германа Рубцова (18) и Адама Ружички (46) по шайбе. У Морозова и Ружички по четыре очка в этом матче.

«Спартак» проиграл второй матч подряд, у «Авангарда» три победы кряду.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Авангард
