«Спартак» проиграл «Авангарду» в матче с 12 шайбами
Омский «Авангард» победил московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 7:5.
У омичей четыре очка набрал Дамир Шарипзянов — он сделал две результативные передачи и сам забил на 10-й минуте (после чего гости заменили вратаря Артема Загидулина на Евгения Волохина) и на 15-й.
Также у «Авангарда» забивали Наиль Якупов (2), Джованни Фьоре (10), Майкл Маклауд (15), Александр Волков (24, 41).
У «Спартака» хет-трик на счету Ивана Морозова (11, 32, 52), у Германа Рубцова (18) и Адама Ружички (46) по шайбе. У Морозова и Ружички по четыре очка в этом матче.
«Спартак» проиграл второй матч подряд, у «Авангарда» три победы кряду.
