Звонарева в 41 год проиграла финал крупного турнира ITF в Дубае

Звонарева уступила в двух сетах 20-летней хорватке Марцинко. Россиянка поборется в Дубае за победу и в парном разряде

Вера Звонарева (Фото: Chryslene Caillaud / Panor / Imago / Global Look Press)

Россиянка Вера Звонарева проиграла 20-летней хорватке Петре Марцинко (103-я в мировом рейтинге) в финале турнира Международной теннисной федерации (ITF) в Дубае с призовым фондом $100 тыс.

41-летняя Звонарева уступила со счетом 3:6, 3:6.

Также в Дубае Звонарева дошла до финала в парном разряде.

Звонарева — бывшая вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады в Пекине.

До турнира в Дубае Звонарева не выходила на корт с прошлого года, когда она выступила в парном и смешанном разрядах на «Ролан Гаррос».