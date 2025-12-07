Звонарева в 41 год проиграла финал крупного турнира ITF в Дубае
Россиянка Вера Звонарева проиграла 20-летней хорватке Петре Марцинко (103-я в мировом рейтинге) в финале турнира Международной теннисной федерации (ITF) в Дубае с призовым фондом $100 тыс.
41-летняя Звонарева уступила со счетом 3:6, 3:6.
Также в Дубае Звонарева дошла до финала в парном разряде.
Звонарева — бывшая вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады в Пекине.
До турнира в Дубае Звонарева не выходила на корт с прошлого года, когда она выступила в парном и смешанном разрядах на «Ролан Гаррос».
