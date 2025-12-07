 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Спорт⁠,
0

Звонарева в 41 год проиграла финал крупного турнира ITF в Дубае

41-летняя Звонарева проиграла финал крупного турнира ITF в Дубае
Звонарева уступила в двух сетах 20-летней хорватке Марцинко. Россиянка поборется в Дубае за победу и в парном разряде
Вера Звонарева
Вера Звонарева (Фото: Chryslene Caillaud / Panor / Imago / Global Look Press)

Россиянка Вера Звонарева проиграла 20-летней хорватке Петре Марцинко (103-я в мировом рейтинге) в финале турнира Международной теннисной федерации (ITF) в Дубае с призовым фондом $100 тыс.

41-летняя Звонарева уступила со счетом 3:6, 3:6.

Также в Дубае Звонарева дошла до финала в парном разряде.

Звонарева — бывшая вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады в Пекине.

До турнира в Дубае Звонарева не выходила на корт с прошлого года, когда она выступила в парном и смешанном разрядах на «Ролан Гаррос».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Вера Звонарева
