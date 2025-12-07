«Амур» прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ победой над СКА
Петербургский СКА потерпел поражение от хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Игра прошла в Хабаровске и завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу «Амура».
У СКА отличились Джозеф Бландизи (29-я минута), Матвей Поляков (31) и Марат Хайруллин (56).
У «Амура» забивали Кирилл Слепец (49), Ярослав Лихачев (50), Кирилл Петьков (54). Победный буллит забил Алекс Броадхерст.
Номинальным хозяином матча был СКА — эта игра изначально должна была состояться 5 января в Санкт-Петербурге, но по согласованию с клубами ее перенесли в Хабаровск.
СКА и «Амур» провели второй матч за два дня — накануне победили армейцы (2:1 после овертайма).
У СКА прервалась трехматчевая серия побед, у «Амура» — шестиматчевая серия поражений.
