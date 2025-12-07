«Амур» победой над СКА прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ

«Амур» прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ победой над СКА

«Амур» вырвал победу у СКА в серии буллитов — 4:3. Команды провели два матча в Хабаровске за два дня

Кирилл Слепец (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский СКА потерпел поражение от хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Игра прошла в Хабаровске и завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу «Амура».

У СКА отличились Джозеф Бландизи (29-я минута), Матвей Поляков (31) и Марат Хайруллин (56).

У «Амура» забивали Кирилл Слепец (49), Ярослав Лихачев (50), Кирилл Петьков (54). Победный буллит забил Алекс Броадхерст.

Номинальным хозяином матча был СКА — эта игра изначально должна была состояться 5 января в Санкт-Петербурге, но по согласованию с клубами ее перенесли в Хабаровск.

СКА и «Амур» провели второй матч за два дня — накануне победили армейцы (2:1 после овертайма).

У СКА прервалась трехматчевая серия побед, у «Амура» — шестиматчевая серия поражений.